Американский президент Джо Байден заявил, что передал главе РФ Владимиру Путину список из 16 организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в США неприемлют.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России, передает "РИА Новости".

"Мы провели достаточно много времени в обсуждении киберпространства и кибербезопасности. Я говорил о том, что часть критически важной инфраструктуры должна быть за пределами атак, каких бы то ни было, в том числе кибератак. Я дал ему (Путину) список из, если я не ошибаюсь, 16 организаций, которые являются в США частью критически важной инфраструктуры", - сказал Байден.

По его словам, список касается ведомств и предприятий, занятых в различных отраслях - от систем водоснабжения до энергетики.

В свою очередь Путин на своей пресс-конференции заявил, что Россия и США начнут консультации по кибербезопасности. При этом, по словам Путина, Россия и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако сама вообще не получает ответов на свои запросы от американских спецслужб.

Напомним, ранее мы писали, что после встречи с Путиным в Женеве Байден сказал об Украине три предложения.

Также сообщалось, что Путин заявил, что предложенные Киевом изменения Минских соглашений противоречат им.