Байден не думает, что России нужна холодная война с США из-за Китая
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Женеве по итогам встречи с Владимиром Путиным 16 июня затронул тему отношений России и Китая.
Его слова комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".
"У вас 1000 километров границы с Китаем, который усиливается экономически и в военном отношении. И поэтому не думаю, что России нужна холодная война с нами", - сказал Байден.
По мнению канала, это был ключевой свой тезис в переговорах глав Белого дома и Кремля.
"Китай - проблема номер один для США. И Вашингтон зондировал позицию России. К слову, Путин на пресс-конференции ничего не говорил о Китае", - заметил Телеграм-канал.