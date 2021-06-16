Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Женеве по итогам встречи с Владимиром Путиным 16 июня затронул тему отношений России и Китая.

Его слова комментирует Телеграм-канал "Политика Страны".

"У вас 1000 километров границы с Китаем, который усиливается экономически и в военном отношении. И поэтому не думаю, что России нужна холодная война с нами", - сказал Байден.

По мнению канала, это был ключевой свой тезис в переговорах глав Белого дома и Кремля.

"Китай - проблема номер один для США. И Вашингтон зондировал позицию России. К слову, Путин на пресс-конференции ничего не говорил о Китае", - заметил Телеграм-канал.