Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по результатам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным упомянул Украину. Правда, посвятил ей буквально несколько фраз.

Глава Белого дома сказал, что заявил Путину о полной поддержке территориальной целостности Украины.

"Я передал (Путину – Ред.) нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины", - сказал Байден.

Затем американский президент добавил, что на переговорах с Путиным высказал свой взгляд на Минские договоренности.

"Он не противоречил мне. Однако, разумеется, отличия (во взглядах на реализацию этих соглашений – Ред.) были", - произнес Байден.