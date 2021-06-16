Президент США Джо Байден дает пресс-конференцию по итогам его встречи в Женеве с главой Кремля Владимиром Путиным. В своем выступлении Байден заявил, что политика Соединенных Штатов не направлена против России.

При этом американский лидер добавил, что ни один президент США не сможет удержать доверия своего народа, если не будет громко говорить о нарушениях прав человека. По словам Байдена, "это в нашем ДНК".

"Поэтому нас волнует ситуация с Навальным и мы будем поднимать эти вопросы", - заверил глава Белого дома.