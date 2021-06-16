Президент США Джо Байден во время саммита в Женеве с российским коллегой Владимиром Путиным подарил ему хрустальную скульптуру бизона и фирменные солнечные очки.

Об этом в среду сообщает CNN со ссылкой на источник.

Как рассказал источник, американский лидер подарил Путину очки марки Aviator. В таких же очках Байден и сам бы замечен неоднократно.

В свою очередь Путин подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва", сообщили РИА Новости в Кремле.

"Президент Байден также подарил президенту Путину очки-авиаторы, сделанные на заказ Randolph USA", - сказал представитель американской администрации.

Он указал, что с 1978 года эта компания начала заниматься производством специальных очков, предназначенных для пилотов-истребителей. По его словам, с этого времени Randolph USA обеспечивает американских военных и союзников по НАТО "высококачественными и надежными авиаторами".

Представитель Белого дома отметил, что президент США подарил Путину хрустальную скульптуру американского бизона, который является "величественной интерпретацией одного из самых величавых млекопитающих нашей страны, представляющего силу, единство и стойкость".

Напомним, сегодня в Женеве прошел саммит лидеров США и России. Переговоры продлились около 5 часов. Спектр вопросов был широкий, среди тем: Украина, Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Афганистан, стратегическая стабильность, пандемия, киберпреступность, климат, Арктика.

Ранее мы писали, что Путин договорился с Байденом вернуть послов в Москву и Вашингтон.

Также сообщалось, что Путин заявил, что на встрече в Женеве Байден поддержал Минские соглашения.

Кроме того, по итогам саммита президенты выступили с совместным заявлением, где выразили свою приверженность принципы стратегической стабильности. Они анонсировали запуск комплексного диалога по этому вопросу, который должен заложить основу будущего контроля над вооружениями.

