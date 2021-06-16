Президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с Джо Байденом рассказал, появилось ли доверие между двумя странами.

У главы Кремля спросили, удалось ли России выйти на новый этап доверия в отношениях с США. В ответе Путин процитировал мысль Льва Толстого, высказанная в разговоре с другим классиком Иваном Буниным, которую последний привел в своей книге "Толстой".

"Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими". Мне кажется, в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его, мне кажется, промелькнули", - сказал российский лидер.

Ранее "Страна" рассказывала, как Путин во время интервью американскому телеканалу NBC использовал много фразеологизмов, а также цитату из романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок" о лиге сексуальных реформ. Однако на канале их, судя по всему, восприняли буквально и в текстовой расшифровке беседы не закавычили или перевели дословно.