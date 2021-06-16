Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление генеральной прокуратуры "ЛНР" о том, что она провела в Беларуси следственные действия с Романом Протасевичем. По словам Николенко, эта новость подтверждает, что задержание оппозиционера было разыграно по российскому сценарию.

Комментарий спикер МИД дал агентству "Интерфакс-Украина".

"Сообщение о проведении следственных действий в Беларуси следует рассматривать в контексте попыток РФ предоставить подчиненным ей незаконным группировкам хоть какую-то псевдосубъектность. Это лишь подтверждает, что операция с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича разыграна по российскому сценарию. Россия не упускает шанса лишить Беларусь суверенитета и максимально ее затащить в свою геополитическую повестку дня", - сказал Николенко.

Он добавил, что такое сближение усиливает риски для Украины.

"И оно будет учтено при принятии нашим государством дальнейших решений по защите интересов национальной безопасности. По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольство Украины в Минске обратилось к белорусским властям с просьбой предоставить официальные объяснения", - сообщил Николенко.

Кроме того, спикер заявил, что никакой "генпрокуратуры ЛНР" не может быть по определению.

"Фактический контроль на временно оккупированных территориях в Луганской области осуществляет оккупационная администрация Российской Федерации", - пояснил он.

Напомним, 23 мая бывшего главного редактора Телеграмм-канала "НЕХТА" Романа Протасевича задержали в Минске после вынужденной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс.

В конце мая в "ЛНР" в отношении Протасевича завели уголовное дело за участие в боях на Донбассе.

А в начале июня президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил "следователей" "ЛНР" в Минск, чтобы задать все интересующие их вопросы Протасевичу.