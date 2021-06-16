Президент Российской Федерации во время пресс-конференции в Женеве после встречи с Джо Байденом прокомментировал предложения Киева изменить Минские соглашения. По словам Владимира Путина, эти предложения противоречат договоренностям. И Россия не будет идти на уступки в очередности выполнения пунктов соглашений.

Глава Кремля напомнил, что в ноябре 2020 года украинская делегация представила свои соображения о том, как можно реализовать минские соглашения.

"Это (Минские соглашения - Ред.) не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и Конституцию. Для этого нужно внести изменения в саму Конституцию, там так написано. И второе - граница между РФ и Украиной, донбасская линия начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов - это статья 9", - сказал Путин.

Однако, добавил он, Киев хочет первым шагом вернуть свои вооруженные силы к местам постоянной дислокации.

"Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной. И третье - выборы провести через три месяца после этих двух шагов. Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специальное образование, чтобы понимать, что это ничего общего не имеет с минскими соглашениями, это полностью минским соглашениям противоречит", - резюмировал Путин.