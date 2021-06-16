В четверг, 17 июня, в западных и северных регионах Украины, которые окажутся под влиянием антициклона, будет солнечная и сухая погода. А вот остальная территория страны будет находиться во власти циклона и там бушевать настоящая непогода. Такой прогноз дают синоптики Укргидрометцентра.



В большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди, в южной и восточной части - значительные дожди, а в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях - местами сильные дожди. В центральных, южных и восточных областях грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температур воздуха ночью +13-18 градусов, в западных областях до +9-14. В дневные часы +23-28, в южной части +20-25 градусов.

В Киеве и области в четверг ожидается переменно-облачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16-18, днем ​​+26-28 градусов.

Температура воды в реке Днепр на гидрологическом посту Киев, на 9 часов утра 16 июня составила 21,3 градусов.

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