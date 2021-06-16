В Женеве президент России Владимир Путин долго отвечал на вопрос о громком заявлении его американского коллеги Джо Байдена, который в марте во время интервью согласился с утверждением, что российский лидер - "убийца".

Путин сообщил, что после этих слов Байден сам ему позвонил.

"Он объяснился, меня это устроило, он предложил встретиться, мы встретились, он человек очень опытный, мы с ним с глазу на глаз говорили два часа, не со всеми лидерами так я говорил", - сказал Путин.

Напомним, 17 марта, между Вашингтоном и Москвой накалились отношения. Настолько, что к вечеру Россия отозвала своего посла из Штатов для консультаций. Это произошло после того, как Байден дал интервью, в котором согласился с утверждением, что Владимир Путин "убийца". Прозвучало это после публикации доклада разведки, в котором Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы.

Ранее "Страна" писала о том, что Путин договорился с Байденом вернуть послов в Москву и Вашингтон.

Также мы сообщали, что Путин заявил, что на встрече в Женеве Байден поддержал Минские соглашения.