Киевский апелляционный суд оставил в силе вынесенный в марте вердикт Васильковского районного суда Киевской области, который оправдал экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского. Решение областного суда касалось дела о стрельбе нардепа из "Народного фронта" в Вячеслава Химикуса.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"Оставили в силе решение первой инстанции", - сказали в возглавляемом Ириной Венедиктовой ведомстве.

Полное решение суда будет обнародовано 17 июня.

Прокуратура требовала для Пашинского семь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Но апелляционный суд оставил без удовлетворения требование прокуратуры на приговор бывшему нардепу.

Напомним, Пашинский стрелял в Химикуса накануне Нового года в конце 2016-го, о преступлении стало широко известно 1 января 2017 года.

Летом 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт по делу о стрельбе в человека, после чего дело направили в суд.

После этого Пашинский выплатил компенсацию Химикусу и тот отказался от претензий. Но суды продолжились, а прокуратура настаивала на тюремном сроке для бывшего депутата.