Президент Российской Федерации Владимир Путин дает в Женеве пресс-конференцию по итогам встречи с американским лидерам Джо Байденом. В выступлении глава Кремля затронул тему Украины, российских войск у границ с нашей страной и конфликта на Донбассе.

По поводу стягивания войск РФ к украинским границам Путин заявил, что Россия передвигает войска по своей территории и имеет на это полное право.

"Мы не передвигаем войска у границ США", - добавил Путин, намекая на участие американских войск в военных учениях на территории Украины.

Что касается ситуации на востоке Украины, то глава Кремля назвал причины, почему Россия не может взять на себя дополнительные обязательства по Донбассу. По его словам, все инициативы Украины по поводу разрешения конфликта противоречат минским договоренностям.

"Все они противоречат Минским соглашениям. Какие здесь обязательства может взять Россия? Думаю, ответ ясен", - сказал Путин.