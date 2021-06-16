В Женеве началась пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина по итогам его встречи с главой Белого дома Джо Байденом.

Трансляцию мероприятия ведут каналы СМИ в Ютубе.

Российский лидер в начале общения с журналистами сказал, что саммит прошел хорошо. А затем объявил, что на переговорах затрагивалась тема Украины затрагивалась.

"Что касается Украины - да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать что очень подробно", - сообщил Путин.

Он добавил: Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать Минские соглашения. Также, по его словам, проблема вступления Украины в НАТО затрагивалась "мазком".