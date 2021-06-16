В сети опубликовало видео, на котором запечатлены последние минуты жизни украинской модели, уроженки Сум, Анжелики Срабьянц, которая погибла в Турции после ссоры со своим бой-френдом.

На видео слышно, что незадолго до смерти девушка звала своего парня Бурака Эрджана и умоляла его словами "Пожалуйста-пожалуйста!" (Please! - они общались на английском языке), а также просила о помощи.

После этого видео уходит в черноту и, судя по всему, в этот момент Анжелика Срабьянц упала с высоты.

Вероятно, это то самое видео, которое записал сам бой-френд модели в то время, когда, по его словам, девушка сама повисла на перилах балкона. Это произошло в результате ссоры, вспыхнувшей на почве ревности.

По словам Эрджана, его девушка и раньше пыталась покончить с собой, пыталась резать вены. Сам он задержан по подозрению в умышленном убийстве (статью могут переквалифицировать).

Напомним, это уже вторая загадочная смерть украинки в Турции за полгода. В январе под Бодрумом в съемной квартире обнаружили мертвой 29-летнюю Кристину Новицкую, с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках, назвав это затем самоубийством.

Также мы сообщали, что в Турции нашли мертвой украинскую альпинистку, которую искали почти месяц.