В Испании, которая открыла границы для туристов, хотят отменить масочный режим на улицах, который действует в стране уже больше года - с мая 2020.

Об этом сообщает The Guardian.

Премьер-министр страны Педро Санчес сказал, что в ближайшее время люди смогут перестать носить маски на улицах Испании. Однако когда именно это произойдет он не уточнил, но заявил, что все зависит от программы вакцинации.

"Вскоре мы сможем перестать носить маски на улице", - сказал Санчес.

По его словам, через несколько недель 50% населения получит по крайней мере одну дозу препарата от коронавируса. 70% вакцинации Испания собирается достчиь уже к концу лета.

В мае 2020 года в Испании был введен масочный режим - ношение маски обязательно в общественных местах и на улицах. Исключение составляют дети до 6 лет, люди, которые выполняют физические упражнения и те, для кого носить маски опасно для здоровья.

Напомним, в июне в Испании отменили режим чрезвычайного положения и в честь этого жители разных городов устроили ночное гуляние. Режим ЧП в стране вводили в октябре прошлого года из-за ситуации с коронавирусом.

Также сообщалось, что адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа.