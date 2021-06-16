Российский канал RT выплатит привитым от коронавируса сотрудникам по 800 долларов
Российский государственный медиахолдинг Russia Today (RT) будет выплачивать своим сотрудникам, которые уже сделали или сделают прививки от коронавируса, по 57 500 руб. (21,6 тыс. грн или 800 долларов - Ред.).
Об этом говорится в письме оперативного штаба канала, которое опубликовала в своем Телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.
"Ни для кого не секрет, что в городе ухудшается эпидемиологическая обстановка, и ситуация на канале не исключение. При этом так сложилось, что сотрудники, сделавшие прививку, входят в число тех, кто в первую очередь получает доступ на многие мероприятия, совещания и встречи, направляется в командировки, в том числе может заходить в "красную зону". Как следствие, у них расширяются профессиональные возможности и на них возлагается существенная дополнительная нагрузка.
В связи с этим руководством канала было принято решение осуществить единовременную выплату в размере 57 500 рублей всем сотрудникам, которые сделали прививку от коронавируса или сделают ее до 10 июля 2021 года", - говорится в письме.
Также в нем добавили, что сотрудники, которые планируют вакцинироваться, но еще имеют антитела после болезни, могут принести сертификат о вакцинации позже.
Как сообщается, "у каждого сотрудника RT есть возможность поставить вакцины "Эпиваккорона", "Ковивак" или "Спутник V" через наш канал или в своей поликлинике".
Отдельно Симоньян заверила, что все выплаты будут осуществлять из коммерческих, а не бюджетных средств.
Напомним, с сегодняшнего дня в Москве из-за резкого роста числа новых зараженных коронавирусом ввели новые карантинные ограничения, которые почти не отличаются от тотального карантина.
Кроме того, в Москве обязали вакцинировать 60% работников сферы услуг.