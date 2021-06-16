Российский государственный медиахолдинг Russia Today (RT) будет выплачивать своим сотрудникам, которые уже сделали или сделают прививки от коронавируса, по 57 500 руб. (21,6 тыс. грн или 800 долларов - Ред.).

Об этом говорится в письме оперативного штаба канала, которое опубликовала в своем Телеграм-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Ни для кого не секрет, что в городе ухудшается эпидемиологическая обстановка, и ситуация на канале не исключение. При этом так сложилось, что сотрудники, сделавшие прививку, входят в число тех, кто в первую очередь получает доступ на многие мероприятия, совещания и встречи, направляется в командировки, в том числе может заходить в "красную зону". Как следствие, у них расширяются профессиональные возможности и на них возлагается существенная дополнительная нагрузка.

В связи с этим руководством канала было принято решение осуществить единовременную выплату в размере 57 500 рублей всем сотрудникам, которые сделали прививку от коронавируса или сделают ее до 10 июля 2021 года", - говорится в письме.

Также в нем добавили, что сотрудники, которые планируют вакцинироваться, но еще имеют антитела после болезни, могут принести сертификат о вакцинации позже.

Как сообщается, "у каждого сотрудника RT есть возможность поставить вакцины "Эпиваккорона", "Ковивак" или "Спутник V" через наш канал или в своей поликлинике".

Отдельно Симоньян заверила, что все выплаты будут осуществлять из коммерческих, а не бюджетных средств.

Напомним, с сегодняшнего дня в Москве из-за резкого роста числа новых зараженных коронавирусом ввели новые карантинные ограничения, которые почти не отличаются от тотального карантина.

Кроме того, в Москве обязали вакцинировать 60% работников сферы услуг.