Расширенные переговоры в Женеве президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

"Двусторонняя встреча в расширенном составе завершилась в 17:05 по местному времени (в 18:05 по Киеву - Ред.). Была одна встреча, и она не была разделена на две части", - сказал представитель Белого дома.

Встреча в таком формате продлилась около часа.

В российскую делегацию входили помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также были приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Как передают информагентства, Байден уехал с виллы Ла Гранж, где проходил саммит. Покидая место переговоров с Путиным, американский лидер показал жест в виде поднятого вверх большого пальца.

Вскоре после появления этого сообщения в Кремле заявили, что саммит РФ-США завершился.

А источник в российской делегации сказал агентству "РИА Новости", что переговоры Путина и Байдена прошли "вполне успешно". Между тем в Белом доме говорят, что прорывов на переговорах не случилось.

Что касается пресс-конференций лидеров, то Путин даст свою в 19:00, а Байден выступит перед журналистами в 20:30 по киевскому времени.

Как писала "Страна", переговоры глав двух государств в узком составе продлились почти два часа - на 40 минут дольше, чем ожидалось.

Мы также рассказывали, что Байден на встрече с Путиным в узком составе назвал Россию великой державой.