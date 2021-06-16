В НАБУ отреагировали на новое видео экс-судьи Николая Чауса, которое под названием "Привет, Артем" было опубликовано в среду, 16 июня и посвящалось уголовному делу, которое ведет против Чауса НАБУ. В частности, экс-судья назвал его сфальсифицированным главой ведомства Артемом Сытником из-за конфликта интересов.

В НАБУ публикацию видео расценили, как попытку забрать дело Чауса из НАБУ и передать в другой орган под предлогом конфликта интересов с главой ведомства Артемом Сытником.

"Я лично не знаком с Николаем Чаусом, обнародованная им информация в отношении меня является полностью ложной. Вместе с тем, мы убеждены, что ее могут использовать как формальный повод для того, чтобы забрать дело из НАБУ", - цитируют в сообщении директора Бюро Артема Сытника.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

17 мая Николай Чаус записал видеообращение. Также он дал интервью, в котором рассказал о подготовке к "глобальному привету" недругам.