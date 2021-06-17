Владимир Зеленский дал очередное интервью западным СМИ - агентствам France-Presse, Reuters и Associated Press. Это крупнейшие в мире информационные площадки.

Беседа состоялась за двое суток до саммита США и России в Женеве. И посвящена была во многом именно этому вопросу.

Главный нерв интервью - обида Зеленского на западных партнеров и "скепсис" по поводу их помощи Украине. Также Зе много рассказывал о своих взглядах на встречу с президентом России Путиным. И в том же контексте - на проблему русского языка в Украине.

Проанализировали большой разговор с Владимиром Зеленским.

"Скепсис" от встречи Байдена и Путина

В начале интервью Зеленский повторил свое разочарование политикой Запада в отношении России. И намекнул, что не ждет ничего хорошего от встречи Путина с Байденом в Женеве.

Эти тезисы он развернуто высказывал в предыдущих интервью, которые анализировала "Страна", а также на майской пресс-конференции. А в новой беседе с журналистами он усилил свои посылы.

Произнеся несколько дежурных фраз о том, что переговоры - это всегда хорошо, Зеленский начал выражать скепсис.

"Есть небольшой скепсис – это да", - сказал Зе.

"Я ставлю на один уровень "Северный поток", саммит Байден – Путин, саммит НАТО, хотя по своему весу это разные вещи. И я считаю, что в этом направлении явно не хватает конкретики". "Все опасаются решения сложных вопросов", - добавил Зеленский.

Под конкретикой президент имеет в виду, судя по дальнейшему тексту, сроки по предоставлению плана действий по членству в НАТО, более ощутимую военную и финансовую помощь.

Далее он показал, что немного обижен на Байдена за то, что не получил аудиенцию от президента США накануне встречи с Путиным.

"Была бы желательна наша встреча до саммита президентов РФ и США. Это был бы только плюс к позициям Президента Соединенных Штатов", - сказал Зеленский.

"Мы не приглашены на эту встречу (саммит в Женеве - Ред.), поэтому, я считаю, и не будет именно того конкретного результата. Если говорить откровенно, то лучше, чем украинцы, никто не знает русских. Лучше русских никто не знает Украину, поэтому мы четко понимаем, что договоренности об Украине без Украины между РФ и США не будет", - пояснил Зе.

То есть линия у него осталась прежней - надо было сначала Украину спросить, как уладить историю с Россией, потому что мы эксперты в "русском вопросе".

Поэтому тезис, что нужно было Байдену сначала встретиться с ним, с Зеленским, президент Украины повторил за интервью несколько раз. И возникает вопрос - зачем Зе постоянно об этом говорит? Тем более, когда уже понятно, что никто с ним до Путина не встретится? Зачем привлекать внимание к факту, что твои просьбы в Белом доме игнорируют?

Это действительно странно для президента суверенной страны - набиваться на встречу, даже когда последовал недвусмысленный отказ провести ее до саммита в Женеве.

Но, видимо, у Офиса президента есть расчет, что американские СМИ, которым Зеленский все это высказывает, начнут поднимать "зраду" и станут писать, что Байден хочет "сдать Украину Путину". После чего Белый дом вынужден будет корректировать свою политику.

Об этом Зе в конце интервью говорит практически открыто: "У нас война. Но самое главное, что все это чувствует общество и СМИ. Они все это видят. Это тот момент, когда мы можем сказать, что журналисты – это реальная действенная мощная власть мирового масштаба. Я думаю, что они просто не дадут (лидерам стран Запада. – Ред.) полностью ослабить свои позиции".

Однако выглядит этот расчет сейчас наивно. Если против Трампа в подобной ситуации работала вся инфраструктура Демпартии, то с Байденом ничего подобного не будет. Никто его "русским шпионом" пока не клеймит.

Также очевидно, что на Западе не было попыток сорвать его встречу с Путиным. Более-менее стабильной оставалась и ситуация на Донбассе - для сравнения, встреча Трампа и Путина в 2017 году происходила на фоне всплеска войны, что также ухудшило стартовые позиции на этих переговорах.

То есть встреча Байдена с Путиным не противоречила воле американского и шире - западного истеблишмента. Поэтому ставки ОП Украины на раздувание "зрады" на Западе явно не оправдались. Байден в этом смысле не Трамп.

Планы на свою встречу с президентом России

Владимир Зеленский несколько раз во время интервью заявил, что нужна его личная встреча не только с Байденом, но и с Путиным.

Говорить о встрече с российским президентом Зе начал сразу после того, как ее предложил Кремлю Байден.

Однако почти сразу стало понятно, что пока не будут достигнуты какие-то принципиальные договоренности США и России по внедрению Минских соглашений, ничего нового Зеленский Путину сказать не сможет.

Поэтому из Москвы шли сигналы о том, что говорить в общем-то пока не о чем. У Зеленского же пытались создать обратное впечатление - что личная встреча готовится. Хотя факта такой подготовки в Кремле не подтверждали.

Что интересно, свою личную встречу с Путиным Зе не ставит в зависимость от свидания с Байденом и готов ехать на нее, судя по всему, в любое время.

Однако, заявляя, что разговор с хозяином Кремля Киеву необходим, Зеленский начал высказывать к Путину претензии. Он разразился длинной речью о том, что российский президент требует сначала согласовать повестку встречи, хотя "всем понятно", что эта повестка - война, которую необходимо остановить.

"У российской стороны может быть миллион разных вопросов касательно двусторонних отношений. Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали. А когда люди этого не хотят, а прямо сказать не могут (я не знаю, с чем это связано), то начинают говорить: нужна адженда, "двусторонние отношения"", - упрекнул Путина Зеленский.

Видимо, речь шла о том, что говорил Путин раньше. Президент РФ говорил, что не против такой встречи, но только на темы двусторонних отношений, а не Донбасса. Поскольку Россия, по его мнению, не сторона конфликта. И сначала Зеленскому нужно договориться с "ДНР" и "ЛНР" по исполнению Минских соглашений.

То есть это был такой намек, что без политических подвижек по Минску-2, разговор о Донбассе с Зеленским для Москвы уже не имеет смысла.

Но Зе, как видим, с таким подходом не согласен и считает, что Путин лишь находит удобные предлоги, чтобы с ним не встречаться. Хотя что конкретно он, как глава государства, предлагает по Донбассу для разговора с российским президентом - не озвучивает. Но речь явно идет о том, чтобы пересмотреть ряд положений Минских соглашений - о границе, особом статусе и выборах.

У Путина не собираются ничего глобально менять в "Минске-2". Поэтому и встречаться с Зеленским по этому поводу не видят смысла. О чем прямо и заявлял президент России.

Русские школы и "деды воевали"

Но видно, что встреча с Путиным - а точнее отказ Москвы от предложенной Зеленским "адженды" - очень беспокоит украинского президента. И он перешел к другим темам, по которым у Москвы и Киева мог бы получиться диалог. Например, он заявил "у нас действительно деды воевали".

Но, судя по дальнейшим формулировкам Зе, выйдут вместо диалога скорее новые разногласия.

"Президент Путин сказал, что он готов к встрече, и я считаю, что встреча будет. Сегодня, я не знаю причин, но они слишком оттягивают. Но оттягиванием вопрос не решить. Поднимают вопрос русского языка, церкви и тому подобное", - сказал Зеленский, делая отсылку к интервью Путина, где он раскритиковал законопроект "О коренных народах".

Российский президент заявлял, что этим законом русским Украины окончательно отказано в праве на образование на родном языке. Зеленский это развернуто прокомментировал.

"У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку – уважайте украинский. Мы хотим уважения к школам", - начал он.

"Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю – надо просто уважать друг друга, и все будет нормально. У нас много разных частных школ – английские, хотят венгерские. Частные – пожалуйста. Чтобы государство поддерживало – мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется "уважение"", - сказал президент Украины.

Есть большие сомнения, что после этой фразы лед между Украиной и Россией тронется.

Зеленский по сути заявил, что вопрос русских школ для него - это не комфорт миллионов русскоязычных украинцев, а исключительно вопрос геополитических торгов. В которых украинцы, говорящие по-русски, становятся заложниками внешней политики Банковой.

В самой же России украинских школ нет ввиду отсутствия спроса. О чем неоднократно заявляли власти РФ на аналогичные претензии из Киева. Там нет украиноязычных общин в том количестве, чтобы открывать школу.

В Украине же целые регионы - причем самые густонаселенные - массово говорят по-русски. И власть директивно перевела их в 2020 году на украинский язык обучения.

Зеленский также сказал, что сначала - мир на Донбассе, потом он готов будет обсуждать вопросы языка и церкви. Но видно, что для Путина давление Киева на гуманитарном фронте - это одно из проявлений как раз войны. И нежелание прекращать агрессивную украинизацию русских как раз сыграет против любых контактов на высшем уровне.

К тому же дальше по тексту интервью Зеленский дает понять, что Украина против еще одного ключевого требования Москвы - прямых переговоров с "ДНР" и "ЛНР".

По словам Зе, после достройки "Северного потока-2" Украину "будут подталкивать к решению этого вопроса через диалог, как говорят наши российские коллеги, с "представителями Донбасса" – "ЛНР", "ДНР"".

Иными словами, еще до встречи с Путиным Зеленский прямо говорит, что все чувствительные для Москвы вопросы он решать не намерен. Что больше похоже на заведомый "слив" диалога и попытку просто попиариться на этой теме.

И ситуацию вряд ли смогут исправить намеки на "дедов" или разговоры о том, что между Россией и Украиной после войны рухнул товарооборот, которые высказывал Зеленский.

Тем более, что ниже он обвинит Путина и РФ в "политической клептомании" за то, что, мол, Россия забрала себе из Украины "всю культуру, веру, литературу, победу над нацизмом". Так он ответил на обвинения о реабилитации нацизма в Украине, которые звучат из России.

Если вспомнить поведение Байдена накануне встречи с российским коллегой, то его высказывания были очень корректны. Зеленский же постоянно критикует Россию и заочно спорит с Путиным. То есть на реальную встречу с ним он не рассчитывает.

ПДЧ - "в ближайшие годы"

Говоря о натовских перспективах Украины, Зеленский заявил, что Киев ближе к Альянсу, чем когда-либо. Но процесс может и затянуться.

"Мы получаем ту или иную информацию, что в ближайшие годы можем получить ПДЧ. В частности, это говорят наши дипломаты. Но вы же видите, как может все развернуться за одну секунду, как с "Северным потоком – 2". Все вводили санкции, вводили, а он понемногу строился и строился", - говорит Зеленский.

То есть никакой особой уверенности и сроков по НАТО у властей Украины нет.

При этом конкретнее Зеленский был, обсуждая российские войска на украинской границе. Он продвигал два противоположных тезиса. Первый - что Россия готовится к захвату Украины. Второй - что России такой захват не нужен.

"Если значительно увеличится количество военных у наших границ, это может закончиться серьезным конфликтом, серьезной войной, очень серьезной провокацией", - заявил Зеленский.

"К большому сожалению, мы должны ожидать осложнения и быть готовыми к ним каждый день. Но я не считаю, что это будет. Вероятность провокаций существует, в частности, в середине сентября, когда будет "Запад-2021"", - предположил президент.

Он также считает, что Россия в ходе этих учений будет "отрабатывать варианты возможного захвата Киева, Одессы, Харькова".

"И все же я считаю, что в полномасштабной войне Российская Федерация не заинтересована", - противоречиво подытожил Зеленский.

То есть с одной стороны президенту нужно мобилизовать Запад для поддержки Украине. С другой - проситься в НАТО, а страну с "горячим" конфликтом туда вряд ли примут. Отсюда и такие противоречивые заявления.

И еще один тезис, который продвигает Зеленский - что если Запад не окажет поддержки Украины, то страна сама будет справляться с "агрессией России" хотя и очень большо ценой.

"Сегодня империи одни, а завтра - другие. Есть исторические примеры. Многие бывшие империй сейчас являются небольшими государствами, демократическими государствами. Поэтому все должны понимать, что на нашем месте может быть другая страна. И если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет другого пути, как превратиться в очень прочную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом. Ничего хорошего в войне нет", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, сейчас украинцы гибнут на Донбассе за принципы, которые отстаивают НАТО и Евросоюз. Зеленский не исключает, что в случае невмешательства Запада возможно возникновение новых конфликтов - уже вблизи их границ.

"Это война в Европе, но умирают украинцы. И это несправедливо. Я говорю это не к тому, чтобы умирали другие люди, из европейских стран или из США. Но мы должны об этом открыто говорить: гибнут украинцы, разные люди, разных национальностей - граждане Украины. Они гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры как НАТО, так и Европейского Союза", - сказал Зеленский.

Смысл этого послания также понятен - если Запад оставит Украину "один на один с Россией", то будет война.

С другой стороны Запад может задать встречный вопрос - если ситуация настолько серьезная и чреватая конфликтом, то почему Украина не идет на выполнение политической части Минских соглашений, чтоб полностью закрыть вопрос с военным конфликтом на Донбассе? Ведь именно отказ Украины выполнять условия Минских соглашений по политическому урегулированию сейчас является главным фактором, который не дает полностью остановить войну.

Наезд на МВФ

Когда журналисты начали спрашивать, почему МВФ перестал кредитовать Украину, Зеленский выдал такой тезис: кредиты привязаны к реформам, но для воюющей страны это неправильно.

"Сегодня транш привязан к таким "маякам". Я еще раз повторю: считаю, что это несправедливо, когда у нас идет война, когда мы боремся с олигархатом, когда мы боремся с коррупцией и реально это делаем. Но это их право... Со стороны МВФ – (несправедливо - Ред.) привязывать те или иные "маяки" к тем или иным траншам. Потому что реформы – для нас. Нельзя торговать реформами за деньги. Вот о чем речь", - заявил президент.

Очень интересное заявление, проливающее свет на многие процессы в Украине.

Как видим, Зеленский считает, что пока идет война, Запад не должен требовать от нас реформ. В этом смысле показательно, что обострение на Донбассе началось после того, как новая администрация в США начала ставить Украине ультиматумы по судебной и другим реформам.

Впрочем, сам президент выше по интервью связывал эскалацию как раз с тем, что Россия решила поднять ставки после прихода Байдена к власти. А не с тем, что Киев хочет снизить накал давления со стороны Запада по судам, олигархам, Коломойскому и так далее.

В конце отрывка по МВФ Зе дал понять, что Украина и без траншей Фонда справится:

"У нас все есть, я вам серьезно говорю. Мы увеличили таможенные поступления, налоговая работает гораздо лучше. Мы выведем все предприятия из убыточных в прибыльные. Сегодня уже понимаем эти шаги. Так что я не вижу в этом глобальной проблемы. В любом случае надо научиться жить самостоятельно. И мне кажется, что это правильно во всех смыслах".

"Россия давала вакцины, сколько нужно"

В целом по интервью было много обид в адрес Запада. В частности, по вакцинации.

"Ты им говоришь: "Хотим быть среди всех стран, чтобы не мы договаривались тихонько с кем-то о вакцинах – Индия, Европа, что-то в Канаде, в Литве немного, – а можно, чтобы мы были в приоритете? Почему? Потому что война – раз. Потому что Россия предлагает "Спутник" – два", - рассказал Зеленский.

Причем он поведал, что российской вакцины предлагали в неограниченном количестве.

"Раньше через каналы Медведчука говорили: берите, пожалуйста, сколько нужно. Им (россиянам. – Ред.) не хватит для их населения, но для них это не приоритет: "Сначала берите вы". Это также оружие. И вы думаете, что этого никто не видит или не понимает? Все видят. Все понимают".

Видимо, Зеленский решил притормозить с вакцинацией и продлить "прелести" пандемии только потому, что "Спутник" - это оружие. При этом не получив с Запада никаких внятных альтернатив по количеству вакцины.

На кого тогда обижен украинский президент - не совсем понятно. Но крайним осталось население, которое испытывает дефицит качественных вакцин.

Если посмотреть на примеры других стран Восточной Европы, то они, учитывая дефицит западных поставок, начали закупать альтернативные - в том числе российские вакцины. Поскольку ставили во главу угла интересны своего населения, а не мнение зарубежных партнеров.

Именно поэтому антизападная риторика Зеленского вряд ли означает, что президент всерьез планирует начать "праздник непослушания" и снизить степень внешнего влияния на Украину. Скорее это попытка погромче заявить о себе в западных СМИ и снизить давление по реформам, которых требуют американцы.