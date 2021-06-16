Президент США Джо Байден кивнул, отвечая на вопрос журналиста о том, доверяет ли он своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом написала ведущая телеканала PBS Ямиче Алсиндор в своем микроблоге в Twitter.

"Репортер президенту Байдену: Вы доверяете Путину? Вы доверяете друг другу? Президент Байден посмотрел прямо на репортера и утвердительно кивнул", - написала телеведущая.

При этом в Белом доме настаивают на том, что кивок Байдена никак не связан с ответом на вопрос журналиста. Директор Белого дома по коммуникациям Кейт Бедингфилд отреагировала в соцсети на заявление телеведущей и заявила, что президент США кивнул хаотично. Также она напомнила, что на днях Байден во время пресс-конференции озвучил свой принцип "сначала проверяй, потом доверяй".

"Это был хаотичный кивок, когда репортеры перекрикивали друг друга. Ясно, что он не отвечал ни на один вопрос, а кивал в знак признательности прессе в целом. Всего два дня назад он сказал прессе: "Проверяйте, затем доверяйте", - написала в соцсети Кейт Бедингфилд.

Ранее "Страна" писала о том, что в Женеве стартовали переговоры Путина и Байдена в расширенном составе, будут обсуждать и Украину.

Также мы сообщали, что Байден на встрече с Путиным назвал Россию великой державой.