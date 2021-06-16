Пара влюбленных из Харькова, Александр и Виктория, которые в день Святого Валентина сковали себя одной цепью, чтобы попасть в Книгу рекордов и спасти отношения, расстались.

Эту информацию "Стране" подтвердили сами экс-возлюбленные.

По словам Александра, они вместе с Викторией пришли к такому решению.

"Это правда. Бывает же такое. Люди разные абсолютно, не подходим другу. В совершенно спокойном диалоге все обсудили, взвесили и пришли к такому решению. Мы с цепью сейчас сидим рядом, а завтра зафиксируем этот рекорд, который так старались... Мы его зафиксируем и завтра же спилим, отпилим и на этом все. Почему так произошло? Честно говоря, не могу выделить, все одно на другое, просто полная невыносимость", - заявил Александр.

Меньше месяца назад, 26 мая во время пресс-конференции самого чипированного украинца, Александр и Виктория рассказывали о планах узаконить отношения. Они говорили, что в ближайшее время хотят расписаться в центральном киевском ЗАГСе после чего снимут цепь.

Напомним, 14 февраля 2021 года пара сковала себя цепью на три месяца, чтобы попасть в книгу рекордов. Однако 14 мая, по истечению этого срока, они решили оставить оковы.