На прошлой неделе в Москве начался резкий рост заболеваемости ковидом. Число новых случаев увеличилось на 70%, тяжелых больных - на 30%.

За последние пять дней власти успели: запустить карантин, организовать розыгрыш автомобилей и квартиры среди привитых и главное - ввести обязательную вакцинацию.

Спешку чиновники объясняют тем, что больничные койки для пациентов с ковидом могут закончиться через 2-3 недели. Хотя есть и другая причина - план по иммунизации, который только с доброй волей граждан не может быть выполнен.

Вслед за Москвой в других российских регионах также заговорили о необходимости принудительной вакцинации.

С чем можем быть связана летняя вспышка коронавируса в РФ и почему россияне не хотят делать прививки добровольно, хоть, в отличие от Украины, недостатка вакцин нет, читайте в материале "Страны".

Новый локдаун в Москве

С 5 по 12 июня заболеваемость коронавирусом в Москве увеличилась на 70% по сравнению с предыдущей неделей. Число тяжелых больных стало больше на 30%.

В минувшую субботу количество новых случаев за сутки составило 6701 - максимум с начала года. Тогда власти объявили ужесточение карантина. В него вошли такие меры:

до 19 июня объявлены нерабочие дни с сохранением зарплаты; бизнесу рекомендовано перевести на удаленку не менее 30% сотрудников,

закрыли аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений,

торговых центрах прекратили работу фуд-корты и детские игровые комнаты.

кафе, ресторанам и ночным клубам запретили обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00 (за исключением получения заказов)

в ночных клубах и барах под запретом оказались концерты.

Параллельно в Москве развернули мощную пропаганду вакцинации.

13 июня власти Москвы объявили среди новых вакцинированных розыгрыш пяти автомобилей. Каждую неделю один человек сможет выиграть "Рено Логан". Власти Подмосковья выделили для ковид-лотереи трехкомнатную квартиру в городе Серпухове.

Но, видимо, веры в то, что эти меры принесут результат не было. Поэтому 15 июня в Москве и Подмосковье власти ввели обязательную вакцинацию. Не для всех граждан, но категория широкая - все основные сферы, имеющие отношение к физическому общению с клиентами.

Сделать прививку обязали работников торговли, образования, здравоохранения, салонов красоты, фитнес-клубов, банков, почты, жэков, общепита, общественного транспорта, такси, социальной защиты, госслужащих. Ниже - полный перечень.

Согласно распоряжению главного санврача Москвы, до 15 июля в организациях, подпадающих под действие указа, должно быть привито первым компонентом вакцины не менее 60% сотрудников. Спустя месяц такая же доля работников должна получить второй компонент вакцины.

По подсчетам власти, этот указ коснется около 2 миллионов человек. Плюс столько москвичей, помимо людей по собственному желанию, должны полностью привиться до 15 августа.

За отсутствие прививок предусмотрели штрафы. Для малого бизнеса (индивидуальных предпринимателей) штраф составит до 50 тысяч рублей (18 700 гривен), для организаций - до 300 тысяч (112 тысяч гривен).

За повторные нарушения штраф может достигнуть 1 миллиона рублей (375 тысяч гривен) либо повлечь приостановку работы компании на 90 дней.

Из-за чего в Москве вспышка коронавируса?

Власти развернуто не объясняют конкретные причины, чем вызван резкий скачок заболеваемости. Он держится на высоком уровне уже две недели. По итогам 15 июня - 5782 новых случаев.

По словам мэра Сергея Собянина, с наступлением летнего сезона увеличились поток туристов и активность самих москвичей. При этом погода в столице больше напоминала весеннюю, чем летнюю. В результате сезонный эпидемиологический пик сдвинулся с мая на июнь.

Есть и другие версии. Один из разработчиков вакцины "Спутник V" Денис Логунов 12 июня сообщил Владимиру Путину, что в столице России мог возникнуть особый, московский штамм коронавируса.

А 16 июня начальник Логунова - директор центра Гамалеи Александр Гинцбург - заявил, что в Москве появился новый штамм ковида - измененный индийский.

Сами же москвичи говорят еще об одной причине. В последнее время в российской столице перестали бояться коронавируса и тотально поснимали маски. Встретить в респираторе до введения нового локдауна можно было редких пассажиров метро или в очереди на прием к врачу.

Люди поторопились расслабиться, что и могло стать причиной вспышки.

Но тут сразу вопрос - а почему люди массово не прививаются от коронавируса, если в России, а особенно Москве общедоступна вакцина "Спутник"? И здесь мы подходим к теме обязательной вакцинации.

Почему ввели обязательную вакцинацию москвичей?

Несмотря всплеск заражений и наличие вакцины в свободном доступе жители Москвы не торопятся делать прививки.

В Москве и области при совокупном населении около 20 миллионов первой дозой привились почти 3 миллиона жителей (если быть точными - 2 971 691 человек). То есть около 15% населения вакцинировалось первой дозой и почти 12% жителей - обеими.

По сравнению с Израилем, где в кратчайшие сроки вакцинировали более половины населения, это, конечно, не впечатляет. А вот в сравнении с Украиной показатели более чем серьезные.

В Киеве и области по состоянию на сегодня первую дозу получило 6,6% жителей, а вторую - чуть более одного процента населения. То есть в несколько раз меньше, чем у москвичей.

Тем не менее, после введения локдауна в Москве многие в Украине стали продвигать тезис: москвичи болеют, потому что не доверяют своей вакцине "Спутник V".

Но есть и другие версии.

В Украине и России, по разным опросам, не хотят делать прививку плюс-минус 50% населения. Причем, неважно каким препаратом. Схожие настроения и у москвичей - многие не хотят делать укол в принципе, поскольку считают прививки либо вредными, либо неэффективными, и неважно, "Спутник" это или "Пфайзер".

Нынешняя вакцинальная кампания в Москве, кстати, сейчас подается в местных медиа как "последний бой" антипрививочникам. Из-за которых, мол, и начался нынешний всплеск.

Но есть среди россиян и те, кто в целом за вакцинацию, но их останавливают жалобы на временную нетрудоспособность после "Спутника V". Особенно у молодого или среднего возраста.

Российскую вакцину хорошо, часто вообще без побочных эффектов, переносят люди старше 45 лет. Тогда как более молодое поколение часто чувствуют себя после укола неудовлетворительно.

Корреспондент "Страны" также привилась "Спутником V" и после обоих этапов чувствовала себя плохо. Через 12 часов после введения препарата начинает повышаться температура. Она держится в районе 38-39 градусов, может переходить в лихорадку, сопровождается обильным потоотделением и болью в мышцах. Спустя сутки в один момент все симптомы проходят, но до этого человек может выполнять только одно действие - спать.

Врач московской больницы, которая проводила иммунизацию, подтвердила такую закономерность. Она объяснила, что у людей старшего возраста на протяжении жизни было много заболеваний. В результате выработалось много разных антител, которые сейчас отталкивают вакцину, титров от ковида появляется среднее количество.

Тогда как у людей более молодого возраста вакцина работает по-максимуму - оттуда и такая сильная побочка (хотя, конечно, раз на раз не приходится и у многих молодых людей после прививки также побочки не бывает).

Для москвичей все описанное не является новостью. Потому многие люди - в особенности молодые - по возможности стараются отсрочить "удовольствие" сутки лежать дома с температурой и прививку стараются делать по необходимости - например, чтобы поехать за границу.

Очевидно, что теперь, на фоне вспышки коронавируса, власти Москвы перестала устраивать эта позиция жителей. Тем более, что из задачи Минздрава следует - вакцинировать надо не менее 60%. Столица и область должны успеть к сентябрю 2021 года. Без принудительной иммунизации достичь такого показателя будет невозможно.

И не исключено, что в Украине рано или поздно перейдут к тем же методам. Учитывая низкий уровень иммунизации в нашей стране, вспышка, подобная московской - это вопрос времени. Точнее это вопрос того насколько быстро украинские власти смогут преодолеть дефицит вакцин. Потому что сейчас принудительную вакцинацию вводить бессмысленно - колоть все равно нечем.

Но если вакцин завезут достаточно (а сейчас поставки наращиваются), то, не исключено, что и у нас введут обязательную вакцинацию для определённых групп населения. Мера эта будет не популярной, конечно, но власти могут рассудить, что экономические потери от новых нокдаунов гораздо хуже, чем недовольство населения.