В Раде завалили цветами "слугу народа" Гришину. У Порошенко это назвали "демонстрацией совковых охапок"
В среду, 16 июня, депутат "Слуги народа" Юлия Гришина отмечает свой 43 день рождения. В связи с этим Верховную Раду буквально завалили праздничными букетами цветов.
Соответствующие фото опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook.
Впрочем не все депутаты оценили такой подарок. Например Ирина Геращенко от партии Порошенко заявила, что "слуги" превратили сессионный зал в "филиал Бессарабки".
"Этот яростный гламур привнесли в ВР слуги. Беззастенчиво превращая сессионный зал то ли в филиал Бессарабки, то ли в Колонный зал Дома Советов, время от времени они организуют в парламенте парад букетов, соревнуясь в длине, количестве и стоимости этих советских охапок", - написала она в Facebook.
Однако сама Гришина не разделяет негатив коллеги.
"Мой лучший день в году. Счастлива", - написала в Facebook Гришина и выложила это фото.
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