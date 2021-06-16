В среду, 16 июня, депутат "Слуги народа" Юлия Гришина отмечает свой 43 день рождения. В связи с этим Верховную Раду буквально завалили праздничными букетами цветов.

Соответствующие фото опубликовал фотограф Ян Доброносов в Facebook.

Впрочем не все депутаты оценили такой подарок. Например Ирина Геращенко от партии Порошенко заявила, что "слуги" превратили сессионный зал в "филиал Бессарабки".

"Этот яростный гламур привнесли в ВР слуги. Беззастенчиво превращая сессионный зал то ли в филиал Бессарабки, то ли в Колонный зал Дома Советов, время от времени они организуют в парламенте парад букетов, соревнуясь в длине, количестве и стоимости этих советских охапок", - написала она в Facebook.

Однако сама Гришина не разделяет негатив коллеги.

"Мой лучший день в году. Счастлива", - написала в Facebook Гришина и выложила это фото.

Напомним, ранее мы писали, что бывший губернатор Харьковской области Светличная родила первенца накануне своего дня рождения.

Также сообщалось, что украинский бизнесмен Гранц празднует день рождения на Кипре в компании политиков и юмориста Реввы.