Митрополит Климент, Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви, прокомментировал "Стране" вчерашнее высказывание президента Владимира Зеленского, который назвал верующих УПЦ "бабушками в кепках ОПЗЖ".

"Думаю, тысячи православных людей, которые вчера пришли к Верховной раде и офису президента, мягко говоря, удивились таким словам главы государства. Не хочется думать, что он совсем не ориентируется в том, что происходит под окнами его кабинета на Банковой, с другой стороны, не хочется допускать умышленной манипуляции в его высказывании, и воспринимать его слова как насмешку над религиозными чувствами тысяч его избирателей", - рассказал Климент.

По его словам, такие манипуляции могут проходить в случае политических или бизнес-схем, но спекулировать чувствами верующих людей ни у кого никогда не получалось. Митрополит добавил, что те, кто этим занимались, всегда получали для себя самый плачевный результат.

"Здесь решающее значение имеют не электоральные расчеты, а воля Божия. Ее сфальсифицировать не сможет ни одни политик", - говорит он.

Также председатель считает, что все президенты в ходе истории примитивно рассматривали религиозный вопрос среди украинцев, поэтому Зеленский - не исключение.

"Так сложилось в истории современной Украины, что все подряд ее президенты очень примитивно воспринимали религиозную компоненту украинского общества. Их офисы постоянно создают какие-то религиозные симулякры, не имеющие ничего общего с реальностью. Вот и теперь президент называет тысячи верующих граждан Украины нищими адептами одной из политических партий, и, параллельно, заявлял от всего народа Украины, что патриарха Варфоломея из Турции ждут в нашей стране с нетерпением", - резюмировал он.

Ранее мы писали о том, что 15 июня под стенами Верховной Рады верующие УПЦ передали народным депутатам обращение с призывом остановить гонения на Украинскую православную церковь и законопроекты, которые должны отменить дискриминирующие УПЦ законы.

Зеленский прокомментировал митинг, назвав его "заказным", а пришедших верующих людей - "бабушками в кепочках ОПЗЖ". В результате верующие Украинской православной церкви решили объявить одноимённый интернет-флешмоб.