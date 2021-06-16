В столице России 60% работников сферы услуг должны быть до 15 июля вакцинированы от Covid-19. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, которое опубликовано на сайте московского Роспотребнадзора.

В документе говорится о том, что эпидемиологическая ситуация в Москве "расценивается как неблагополучная".

"Ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве ухудшается, при анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 60%", - говорится в постановлении.

Обязанность организовать вакцинацию возлагается на руководителей предприятий.

Напомним, в Москве из-за вспышки коронавируса с 16 июня ввели новые ограничения, которые по сути ничем не отличаются от тотального карантина. В частности, с 15 по 19 июня объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Утром во вторник сообщалось о 14 185 случаях заражения за сутки по всей России, из них 6 805 пришлись на Москву.

Также мы сообщали, что в Москве обнаружили новую разновидность Covid-19, которая представляет собой измененный индийский штамм.