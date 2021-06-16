В Кремле не исключают возможности участия США в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

Такое заявление сделал замглавы Администрации президента РФ, политический советник Путина в "Нормандской четверке" Дмитрий Козак, находясь в Женеве, передает ТАСС.

По его мнению, участие США в переговорах об урегулировании конфликта на востоке Украины может способствовать процессу, только если позиция Вашингтона подразумевает поиск ответов на возникающие вызовы "в одной человеческой логике".

"Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению минских соглашений - хорошо. Но, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Даже Украине мы заявляли об этом: "Не хотите минских соглашений? Заявите об этом в СБ ООН. Внесите предложения. Скажите, что вас не устраивает", - сказал Козак.

По его данным, администрация президента Джо Байдена в целом заявляет о приверженности минским соглашениям.

"Если речь идет об урегулировании конфликта, пожалуйста, мы за (пригласить к обсуждению - Ред.). Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: "Добро пожаловать", - подчеркнул Козак.

Также он ответил на вопрос о возможной дате новой встречи политсоветников глав стран "нормандской четверки".

"Мы надеемся, что наш диалог продолжится в других условиях... Я думаю, что под другими условиями они имели в виду, что мы встретимся здесь (в Женеве - Ред.) и что-то изменится. Но что может измениться? Нам надо договориться хотя бы о какой-то единой логике урегулирования этого конфликта", - добавил Козак.

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