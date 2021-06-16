В Женеве началась первая часть переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном формате.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Напомним, в обе президентские команды включены люди, которые специализируются и на Украине - Виктория Нуланд и Дмитрий Козак.

То есть украинский вопрос получит предметное обсуждение именно в этой части переговоров.

Также в сети появилось первое фото со встречи в расширенном составе.

Как ранее сообщили в Кремле, переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. По данным источников агентства, переговоры рассчитаны на 4 часа 45 минут. Переговоры Путина и Байдена в узком составе продлились почти 2 часа.

В российскую делегацию вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

Напомним, сегодня проходит первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность президента США в начале этого года. "Страна" ведет онлайн трансляцию переговоров.

Ранее Байден на встрече с Путиным назвал Россию великой державой.

Также мы сообщали, что перед встречей с Путиным Байден минуту не мог выйти из лимузина.