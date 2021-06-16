Минздрав Украины изменил правила карантина. "Желтую" зону могут ввести сразу на всей территории страны
Правительство внесло изменения в правила введения цветных зон адаптивного карантина. В частности, теперь "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
"Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021, при этом на всей территории страны устанавливается "зеленая" зона эпидемической опасности. В таких условиях в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима. Согласно работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношением масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.", - говорится в сообщении.
При этом соблюдение масочного режима является необязательным при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
При "зеленой" зоне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.
Новыми правилам определяется возможность одновременного установления по всей территории страны "зеленого" или "желтого" уровня карантина, "оранжевая" и "красная" будет определяться в пределах региона.
Вся территория страны одновременно вернется в "желтой" зоны, в случае наличия в течение трех дней подряд одной из таких признаков на всей территории Украины:
- количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;
- коэффициент выявления случаев COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена) - более 4 процентов;
- количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;
- наличие оснований для установления "красная" зона эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.
"Желтая " зона эпидемической безопасности будет вводиться государственной комиссией ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. Если ситуация нормализуется и будет сохраняться в течение 7 дней подряд, то страна вернется в "зеленую" зону.
В случае ухудшения показателей в определенном регионе и установлении «красного» уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на "желтом" уровне.
При введении "желтой" зоны на всей территории страны будут вводиться следующие ограничения:
- обязательный масочный режим и социальная дистанция;
- проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории;
- заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,
- заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.
Напомним, по состоянию на пятницу, 11 июня, в Украине все области находились в "зеленой" зоне карантина. При этом показатель уровня госпитализаций больных Covid-19 пациентов и показатель занятости коек с кислородом не превышен ни в одном регионе.
Кроме этого, Кабмин опубликовал постановление №583, которым в Украине ослаблен карантин. Датировано оно вторым июня, а на сайте правительства появилось 7 июня.