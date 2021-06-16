Правительство внесло изменения в правила введения цветных зон адаптивного карантина. В частности, теперь "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

"Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа 2021, при этом на всей территории страны устанавливается "зеленая" зона эпидемической опасности. В таких условиях в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима. Согласно работа общепита, развлекательных заведений (ночных клубов), кинотеатров и залов других сфер культуры, проведение других массовых мероприятий разрешается при условии ношением масок и обеспечения средствами индивидуальной защиты работников.", - говорится в сообщении.

При этом соблюдение масочного режима является необязательным при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

При "зеленой" зоне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.

Новыми правилам определяется возможность одновременного установления по всей территории страны "зеленого" или "желтого" уровня карантина, "оранжевая" и "красная" будет определяться в пределах региона.

Вся территория страны одновременно вернется в "желтой" зоны, в случае наличия в течение трех дней подряд одной из таких признаков на всей территории Украины:

количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;

коэффициент выявления случаев COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена) - более 4 процентов;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;

наличие оснований для установления "красная" зона эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.

"Желтая " зона эпидемической безопасности будет вводиться государственной комиссией ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. Если ситуация нормализуется и будет сохраняться в течение 7 дней подряд, то страна вернется в "зеленую" зону.

В случае ухудшения показателей в определенном регионе и установлении «красного» уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на "желтом" уровне.

При введении "желтой" зоны на всей территории страны будут вводиться следующие ограничения:

обязательный масочный режим и социальная дистанция;

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. метра площади здания или территории;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. метров.

Напомним, по состоянию на пятницу, 11 июня, в Украине все области находились в "зеленой" зоне карантина. При этом показатель уровня госпитализаций больных Covid-19 пациентов и показатель занятости коек с кислородом не превышен ни в одном регионе.

Кроме этого, Кабмин опубликовал постановление №583, которым в Украине ослаблен карантин. Датировано оно вторым июня, а на сайте правительства появилось 7 июня.