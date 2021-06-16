Адвокат Николая Чауса, Ростислав Кравец, прокомментировал "Стране" новое видеообращение экс-судьи.

"Я очень внимательно ознакомился с видео. У меня сложилось впечатление, что первую часть видео он продолжает зачитывать с бумаги, а уже вторую, где речь идет о Сытнике, говорит от себя. Судя по всему, видео записывалось несколько раз и снято не с первого раза", - сообщил адвокат.

Кроме того, Ростислав Кравец прокомментировал момент в видео, где Чаус рассуждает о множестве адвокатов, которые якобы не имеют к нему отношения. Обращаясь к своей супруге Светлане, Николай Чаус говорит, что она может верить тому адвокату, который "имеет отношение к его портфелю на Печерске". Якобы только этот адвокат согласился защищать интересы Чауса и его семьи в Украине.

"Что касается адвоката в Украине, то тут речь, видимо, идет не обо мне. Я слышал историю о том, что в свое время была совершена кража из автомобиля и адвокат, имя которого без его согласия, я не могу озвучить, помог решить Николаю Часу этот вопрос. Насколько мне известно, семья Николая Чауса с ним не может связаться", - добавил Ростислав Кравец.

Как сообщили "Стране" источники в окружении Чауса, скорее всего, речь идет об адвокате заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, Александре Кузьменко. Как сообщили наши источники, именно Александр Кузьменко помогал Чаусу вернуть украденный портфель несколько лет назад. Вероятно, именно к этому эпизоду делает отсылку Николай Чаус в своем новом видео.

Однако, как уточнили "Стране" в окружении экс-судьи, после того как он был похищен в Молдове, Александр Кузьменко не выходил на связь с семьей Чауса.

Ростислав Кравец уточнил, что в любом случае продолжит защищать интересы Николая Чауса в Украине.

"На мой взгляд, именно активные действия, направление ходатайств в суды, на территории действия которых он может содержаться, а также недавний адвокатский запрос в ГУР МО и заставили похитителей записать еще одно видео. Договор у нас заключен и официально не расторгнут", - добавил Кравец.

Также адвокат предполагает, что Чаус не по своей воле записывает свои видео.

"На мой взгляд, любые заявления лица, находящегося не по своей воле у похитителей, не могут считаться добровольными. А его заявления о том, что ему якобы присылают какие-то документы, свидетельствуют о намерениях похитителей обнародовать какую-то информацию от его имени, как это на днях сделали через Бигуса.

Я еще раз обращаюсь к Владимиру Александровичу - верните Чауса семье, а если Вам нужно обнародовать какую-то информацию, то есть масса других способов, и для этого не обязательно похищать и удерживать незаконно человека", - подытожил Кравец.

Напомним, сегодня Чаус записал новое видеообращение, посвященное уголовному делу, которое ведет против него НАБУ. Чаус заявляет, что оно сфальсифицировано главой НАБУ Артемом Сытником из-за конфликта интересов.

Как сообщалось, НАБУ подозревает Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля сообщалось о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

17 мая Николай Чаус записал видеообращение. Также он дал интервью в котором рассказал о подготовке к "глобальному привету" недругам.

Ранее адвокаты заявили, что похищенного судью Чауса не удерживали на территории украинской военной части.