В пятницу, 18 июня, в Киеве прощаются с известным хореографом Григорием Чапкисом, который умер на минувших выходных. В последнее время у 91-летнего мэтра значительно ухудшилось здоровье, он находился в больнице.

Зимой его дважды госпитализировали из-за двусторонней пневмонии. Григорий Чапкис рассказывал, что ему было трудно дышать и ходить. Летом он вновь был госпитализирован. Его знакомые рассказывали, что хореографа беспокоили боли в спине, он сильно похудел.

Его сын Грег Чапкис, который открыл свою школу танцев в США, рассказал о последних днях отца. У него начали отказывать органы. Вечером 13 июня Григория Чапкиса не стало. До последнего с ним рядом находились его жена Мила и дочь Лилия.

Ранее мы писали о том, чем запомнился знаменитый хореограф, который вместе с ансамблем Вирского объездил весь мир, а его способности отметил сам Сальвадор Дали.

Прощание проходит в Национальной филармонии Украины (Владимирский спуск, 2)

"Страна" ведет онлайн-репортаж церемонии прощания с Григорием Чапкисом. Материал обновляется.

12:17 Сын Чапкиса, Грег Чапкис, и старшая внучка хореографа - Анна Сафрончик.

12:10 На похоронах Чапкиса все желающие могут оставить воспоминания и соболезнования в "Книге о жизни талантливых людей". Такая услуга на прощальной церемонии в Украине используется впервые. Оригинал этой книги остается у родственников Чапкиса. На ее основе потом может быть издана публичная книга.

Свое послание в Книге оставил танцор Влад Яма. "Стране" стало известно, что Влад Яма написал о Чапкисе: "Спасибо, маэстро! За лестные отзывы, высокие оценки, похвалу, объятия, шутки, советы и огромное доброе сердце! Люблю, уважаю и никогда не забуду! Ваш молодой друг, Влад Яма"

12:06 Влад Яма рассказал "Стране", что будет помнить о великом танцоре Григорие Чапкисе.

"Горящие глаза. Чапкис меня научил любить танец, любить жизнь, любить женщин и шутить. Такого, как Чапкис, больше в Украине не будет. Но я буду стараться. Я не знаю, кто из коллег приедет с ним попрощаться, но думаю, приедут все", - сказал "Стране" Влад Яма.

12:03 Влад Яма подошел к гробу.

11:56 Приехал хореограф и танцор - Влад Яма. Вместе с Григорием Чапкисом они были судья ми шоу "Танцы со звездами".

11:50 С Григорием Чапкисом прощается семья.

Дочь, сын и внучка.

Младшая внучка.

Сын и младшая внучка.

11:47 От комментариев для прессы президент отказался. Прошел к черному ходу в окружении охраны.

11:45 Владимир Зеленский подошел к родственникам. выразил свои соболезнования. Пробыл недолго и буквально через минуту ушел.

11:44 Приехал Владимир Зеленский.

11:41 Никого из знаменитостей на церемонии прощания пока не видно.

11:36 Около гроба, рядом с портретом Григория Чапкиса, размещен стенд с его медалями.

11:35 В Филармонии много цветов - роз и лилий, а также хризантем.

11:31 Часть присутствующих уже попрощались с маэстро и покидают здание через другой вход.

11:29 Родственники Григория Чапкиса уже подходили к гробу. Сейчас они сидят по левую сторону от гроба. Здесь присутствуют две внучки Чапкиса - старшая, Анна Сафрончик, и младшая - Виктория Чапкис (с гипсом на руке).

11:27 Григорий Чапкис одет в белый костюм, на шее - золотистая бабочка. В ногах у маэстро - белый цилиндр.

11:25 Сын Грегори вчера прилетел из США, а дочь Лилия приехала из Италии раньше и была в последние минуты жизни с отцом.

11:21 Всего в Филармонии на прощании с Григорием Чапкисом присутствуют около 30 человек.

11:17 Семья Чапкиса пришла провести танцора в последний путь. Сын Грег, дочь Лилия, супруга Людмила и близкие родственники.

11:13 В Филармонии уже выстраивается очередь на прощание с Чапкисом. Гроб открыт. Подойти могут все желающие.

11:10 Церемония прощания с Чапкисом еще не началась - ждут приезда родственников. А тем временем в Филармонию заносят траурные венки. Собравшихся также начинают впускать внутрь помещения.

10:49 Вносят гроб.

10:42 Приехал катафалк.

10:40 Программа церемонии прощания такая:

11-13:00 - прощание в Национальной филармонии.

13-15:00 похороны на Байковом кладбище.

15:00 - поминальный обед для близких.