В так называемой генеральной прокуратуре "ЛНР" заявили, что якобы провели в Беларуси следственные действия с бывшим главным редактором "НЕХТЫ" Романом Протасевичем и получили доказательства его причастности к убийствам мирных жителей на территории Донбасса.

Об этом сообщает "РИА Новости" в среду, 16 июня.

Напомним, 23 мая бывшего главного редактора оппозиционного телеграмм-канала "НЕХТА" Романа Протасевича задержали в Минске, где самолет, на котором он летел из Афин в Вильнюс совершил принудительную посадку.

В конце мая в так называемом "ЛНР" в отношении Протасевича завели уголовное дело за участие в боях на Донбассе. Что Протасевич делала на Донбассе подробно разбиралась "Страна".

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил "следователей" "ЛНР" в Минск, чтобы задать все интересующие вопросы Протасевичу. При этом в Луганске заявили, что суд над Протасевичем должен проходить на территории так называемой "республики".

Также сообщалось, что в Донецке готовятся вслед за Луганском открыть уголовное дело против Протасевича.