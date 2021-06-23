Сегодня 13-й лунный день в созвездии Стрельца. День наполнен загадочными и необычными моментами, вероятен всплеск творческой энергии и активности. В среду удача ждет прежде всего людей умственного труда, поэтому астрологи выделяют три знака Зодиака среди "везунчиков". Это Близнецы, Водолеи и Девы, которые преуспеют сегодня в научно-исследовательской работе и новаторском подходе в таких сферах как педагогика, медицина и СМИ.

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Близнецы (22.05 - 21.06)

Близнецы могут ответить практически на все вопросы Вселенной благодаря своим энциклопедическим знаниям. По мнению астрологов, ваш ум и так отличается высоким IQ, а сегодня умение мыслить логически и критически повысится до небывалых масштабов. Благодаря коммуникации вы сможете узнать абсолютно любую информацию, сумеете просчитать ситуации наперед и даже спрогнозировать будущее. В связке с представителями знаков Девы и Водолея вашей работе не будет равных.

Девы (24.08 - 23.09)

Сегодня вам предстоит обработать массу информации, чтобы найти нечто важное для себя. Но вам захочется думать меньше, а соображать больше. Поэтому окружающим может показаться, что вы медлительны в плане изучения и обработки информации. На самом деле, вы лишь притворяетесь тугодумом, чтобы на вас не навалили еще кучу задач сверху. Такая хитрость, конечно, уникальна и похвальна, когда приходится быть внимательным к деталям, но постарайтесь ускоряться. Потому что единственное, что может сегодня добавить вам рейтинга - это ваша надежность и преданность работе.

Водолеи (21.01 - 20.02)

Водолей отличается подвижным и новаторским складом ума. Мало кто в его окружении умеет соединять знания с практическим опытом и достигать более высоких результатов. Вы как настоящий исследователь будете неустанно развивать сферу деятельности, в которой работаете, и искать новые пути продвижения своих фантастических идей. К сожалению или к счастью, но понять вас смогут такие же креативные и нестандартные личности, предпочитающие опережать прогресс.

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