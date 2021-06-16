Супруга бывшего украинского судьи Николая Чауса, которого похитили в Молдове, Светлана отказалась обсуждать новое видеообращение своего мужа.

Об этом он заявила в комментарии "Стране".

"Не могу комментировать эту зверскую клоунаду... Пусть вернут детям отца. Живого и здорового", - заявила она.

Напомним, сегодня Чаус записал новое видеообращение, посвященное уголовному делу, которое ведет против него НАБУ. Чаус называет его сфальсифицированным главой НАБУ Артемом Сытником из-за конфликта интересов.

Как сообщалось, НАБУ подозревает Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля сообщалось о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

17 мая Николай Чаус записал видеообращение. Также он дал интервью в котором рассказал о подготовке к "глобальному привету" недругам.

Ранее адвокаты заявили, что похищенного судью Чауса не удерживали на территории украинской военной части.