Жена Чауса назвала его новое видеообращение "зверской клоунадой"
Супруга бывшего украинского судьи Николая Чауса, которого похитили в Молдове, Светлана отказалась обсуждать новое видеообращение своего мужа.
Об этом он заявила в комментарии "Стране".
"Не могу комментировать эту зверскую клоунаду... Пусть вернут детям отца. Живого и здорового", - заявила она.
Напомним, сегодня Чаус записал новое видеообращение, посвященное уголовному делу, которое ведет против него НАБУ. Чаус называет его сфальсифицированным главой НАБУ Артемом Сытником из-за конфликта интересов.
Как сообщалось, НАБУ подозревает Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.
3 апреля сообщалось о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.
17 мая Николай Чаус записал видеообращение. Также он дал интервью в котором рассказал о подготовке к "глобальному привету" недругам.
Ранее адвокаты заявили, что похищенного судью Чауса не удерживали на территории украинской военной части.