В Украине, пока страна находится в "зеленой" зоне эпидемической опасности, отменили обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или самоизоляцию после возвращения в страну как для граждан, так и для иностранцев с видом на жительство.

Об этом сообщается на Правительственном портале в среду, 16 июня.

"При "зеленом" уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ", - говорится в сообщении.

В то же время, гражданам других стран для въезда и дальше нужно обязательно иметь страховой полис на случай заболевания Covid-19 и одну из таких позиций:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до пересечения границы;

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы)

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации.

В случае установления на территории Украины иного уровня эпидемической опасности пересечение государственной границы Украины с любых стран для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство будет беспрепятственным при наличии одной из следующих позиций:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин в Украине до 31 августа. Также принято решение, что пока Украина находится в "зеленой" зоне эпидемической опасности, контролировать самоизоляцию граждан через приложение "Вдома" не будут.

Также сообщалось, что в Украине разрешили проведение массовых мероприятий без ограничений в дистанции и со 100% заполняемостью.