В Кремле не видят препятствий для проведения встречи глав МИД "нормандской четверки"
В России считают, что для проведения встречи министров иностранных дел в нормандском формате нет препятствий, хотя в июле прошлого года им не удалось согласовать совместное заявление.
Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, пишет ТАСС.
Отметим, что Козак сейчас пребывает в Швейцарии на саммите лидеров РФ и США.
"Нет никаких проблем в организации встречи министров формата", - сказал Козак.
Он добавил, что в июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление.
"И в тот же месяц была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций ТКГ о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили", - сказал он.
Напомним, недавно глава МИД Украины заявил, что считает вероятным, что встреча в нормандском формате на уровне глав МИД состоится и рассчитывает, что она будет результативной. В свою очередь, в МИД Германии ждут прогресса в вопросе Донбасса перед встречей.
Также сообщалось, что глава РФ Владимир Путин договорился с Макроном и Меркель о встрече глав МИД "нормандской четверки".