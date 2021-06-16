В России считают, что для проведения встречи министров иностранных дел в нормандском формате нет препятствий, хотя в июле прошлого года им не удалось согласовать совместное заявление.

Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, пишет ТАСС.

Отметим, что Козак сейчас пребывает в Швейцарии на саммите лидеров РФ и США.

"Нет никаких проблем в организации встречи министров формата", - сказал Козак.

Он добавил, что в июле прошлого года министры иностранных дел не смогли согласовать совместное заявление.

"И в тот же месяц была встреча политсоветников. Мы предложили объединить заявление по поводу рекомендаций ТКГ о конкретных шагах урегулирования. Но не смогли. Отдали их немцам и французам, они очень просили", - сказал он.

Напомним, недавно глава МИД Украины заявил, что считает вероятным, что встреча в нормандском формате на уровне глав МИД состоится и рассчитывает, что она будет результативной. В свою очередь, в МИД Германии ждут прогресса в вопросе Донбасса перед встречей.

Также сообщалось, что глава РФ Владимир Путин договорился с Макроном и Меркель о встрече глав МИД "нормандской четверки".