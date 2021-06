В Женеве завершились переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.

Встреча продолжалось около пяти часов. У президентов была разноплановая повестка: отношения между США и Россией, устраняющие стимулы для нанесения первого ядерного удара, эпидемия коронавируса, проблема глобального потепления, киберпреступления и другое.

Одной из тем стала Украина. По такому случаю в состав российской делегации был включен главный переговорщик Кремля Дмитрий Козак. Но как заявил по итогу Путин - Украина затрагивалась мало. Позже Байден это подтвердил. Хотя, не исключено, что даже это недолгое осуждение будет иметь значительные последствия.

"Страна" проанализировала итоговые выступления двух президентов после саммита. Они проходили в разное время, одна за другой - сначала Путин, потом Байден.

Что заявил Путин

Судя по выступлению российского президента, стороны в основном "договорились договариваться" с небольшим набором конкретных шагов.

Главный из них - возвращение послов. То есть ситуацию решили откатить к моменту, когда Байден еще не называл Путина "убийцей".

Остальные шаги - это пока лишь начало диалога по ряду вопросов. Например, на тему контроля вооружений, по которым начнутся специальные консультации. Также возможны подвижки относительно обмена заключенными и совместного противодействия киберугрозам.

В общем этот саммит можно назвать шагом навстречу друг другу. При том, что между оппонентами еще могут оставаться многие километры разногласий.

Тема Украины на саммите, по версии Путина, звучала очень сжато. Российский президент заявил, что Байден выступает за урегулирование на базе Минских соглашений. Перспективы же Украины в НАТО почти не обсуждались, потому что, по мнению Путина, "тут нечего обсуждать".

То есть это было напоминание о "красных линиях" Москвы.

Впрочем, учитывая, что на саммите находились Виктория Нуланд и Дмитрий Козак, отвечающие в том числе за Украину, то можно предположить, что на самом деле тему обсуждали куда подробнее, чем рассказал Путин.

Причем Козак по итогу демонстрировал определенный оптимизм.

"Кажется, да, есть надежда, что позиция США по поводу того, что здесь было заявлено, что надо исполнять минские соглашения. Надо их последовательно выполнять, - сказал он. - Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие на украинскую позицию, то есть шанс, что это сдвинется с мертвой точки".

По словам Козака, стороны обсуждали Украину "довольно детально", и, в частности, затронули тему ключевых условий Минских соглашений. В их числе Козак назвал "политический диалог, выработку взаимоприемлемых условий, будущего режима статуса этих территорий в составе Украины".

Впрочем, нельзя исключать и того, что любые подвижки по Украине, даже если они есть, стороны скорее всего будут держать в непубличной плоскости. Поскольку тема очень "токсичная", и любые заявления о намерениях могут окончиться серьезной кампанией по противодействию. И срывом любых здоровых начинаний.

В остальном Путин говорил много добрых слов в адрес Байдена, заявил, что разговор был очень конструктивным и дал понять, что за "убийцу" больше на него не обижается. Также намекнул, что президент США перед ним за эти слова извинился. "Его объяснения меня устроили".

Итог встречи Путин подвел довольно лирически: "Лев Толстой как-то сказал: "в жизни нет счастья, есть только его зарницы". Зарница сегодня промелькнула".

Что заявил Байден

Через полчаса после Путина выступил его американский визави.

Его пресс-конференция была гораздо короче. Видимо, в силу того, что пришел на нее президент США с заготовленным списком вопросов, о чем сам честно заявил в самом начале, достав бумажку и вызывая по ней журналистов.

Среди которых, к слову, не было ни одного представителя российских СМИ, которых туда не аккредитовали (в отличие от брифинга Путина, куда пустили западную прессу).

Уже это показывало, что говорить обо всем, что было на встрече, Байден отнюдь не готов. Но его общий посыл после саммита был понятен - результатом он скорее доволен. Он пытался показать, что Путин конструктивен в общении, и на них с Байденом большая ответственность за безопасность всей планеты.

Из конкретных вещей президент США упомянул то, чего не говорил российский коллега: что достигнутые сегодня решения имеют контрольные сроки исполнения от трех до шести месяцев. После чего станет понятно, есть ли прогресс по оговоренным направлениям.

Но что это за направления?

Байден, как и Путин, заявил о старте диалога о международной стабильности, который начнут по дипломатической линии. То есть тему контроля над вооружениями будут развивать, судя по всему, без дураков. Президент Америки даже заявил, что США и РФ работают над крупным соглашением в этой области.

Также пройдут некие консультации по кибербезопасности, Сирии, Ирану и Афганистану - то есть по стандартным вопросам российско-американской повестки.

Что же до Украины, то Байден подтвердил слова Путина сразу в двух ипостасях.

Во-первых, признал, что США поддерживают Минские соглашения, о чем от имени Байдена упоминал и российский президент на своей пресс-конференции.

"Мы заявили о непоколебимой поддержке территориальной целостности Украины. И согласились, что нужно усиливать дипломатию по вопросу Минских соглашений (We agreed to persuade diplomacy related to the Minsk agreement"), - заявил Байден.



Заявление, конечно, предельно неконкретное. Но сам факт упоминания "Минска-2" без всяких дополнительных условий или изъятий, на чем любят настаивать украинские лидеры - очень показательный.

Во-вторых, столь лаконичным упоминанием Украины вообще, Байден как бы подтвердил слова Путина, что эта тема обсуждалась на саммите мало. Или же второй вариант - что наработки есть, но их пока не хотят "светить".

Вероятно, больше конкретики появится по итогам визита Зеленского в США в конце июля. Судя по всему именно к тому времени американцы определятся (не исключено, что во взаимодействии с россиянами) по своей стратегии по Минским соглашениям и донесут ее до Зеленского.

Любопытно, что близкие к Офису президента эксперты, вероятно, предвосхищая возможную "зраду", активно комментируют саммит в духе "он ничем особо не завершился, результатов конкретных нет, на Украину это не влияет". Но как на самом деле обстоят дела, повторимся, станет понятно поле визита Зеленского в Вашингтон.

Заявлениям про кибератаки Байден уделил куда больше места. Впрочем, как и журналисты, которые вообще ничего не спрашивали об Украине, а чаще задавали вопросы о хакерах и "ответственности Москвы".

Эта тема, видимо, является ключевой "зрадой" для американских медиа и поводом уколоть Байдена за встречу с тем, кто, мол, атаковал Штаты. Поэтому ей и уделяли столько внимания.

При этом президент пытался сглаживать углы и не "катить бочку" на Путина. И это признак того, что на саммите к неким договоренностям всем же пришли. И теперь не хотят их срывать.

Прорывными эти договоренности, понятное дело, назвать пока нельзя. Но целью их видится и не прорыв (о чем стороны, кстати, заранее предупреждали), а остановка от скатывания в полный разрыв отношений и окончательный разворот России спиной к Западу. И главное - лицом к Китаю.

Что будет в свою очередь означать полную зачистку любых прозападных сил в России - не только явных, как Навальный, но и системных. И тогда США потеряют вообще какие-либо рычаги влияния на ситуацию. А заодно ускорят создание российско-китайского альянса, что для них является кошмарным сном.

Одной из ключевых фраз Байдена в этой связи стало заявление, что Путин новой холодной войны не хочет. Причем дальше президент США многозначительно напомнил, что у России тысячекилометровая граница с Китаем. Что имелось в виду - не совсем понятно, однако интерес к этой теме Байден обозначил вполне четко.

В целом, на пресс-конференции складывалось впечатление, что американские журналисты были не очень довольны его итогам и ожидали от Байдена "большей жесткости".

Весьма показательный в этом плане скандал, который произошел в самом конце.

Журналистка крикнула уже уходящему Байдену, "вы уверены, что Путин изменит поведение?".

"Я такого не говорил. Я ему сказал, что изменится отношение мира", - сказал Байден.

"Вы провели с Путиным несколько часов. Он по прежнему отрицает вину России. Как это можно тогда назвать важной и продуктивной встречей?", - недовольно крикнула журналистка.

"Вы не поняли, что произошло. Вы не слышали меня", - сказал Байден и ушёл.

"Украина - опровержение Байдена"

Итоги саммита подводит главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Итак, саммит Байдена и Путина закончился, прошли пресс-конференции обоих президентов.

Конкретики по итогу немного. Кроме того, что послы вернутся.

То есть, такой символический жест о том, что нижняя точка ухудшения отношений уже позади и началась осторожная их нормализация. Может быть.

У Путина было много заявлений о хорошей атмосфере диалога, хорошие слова лично о Байдене, аргументация в ответ на претензии американцев по правам человека, Навальному, Украине и киберпреступности.

По Украине важным было заявление Путина о том, что договариваться по Донбассу надо на основе Минских соглашений, которые, по словам Путина, украинская власть выполнять не хочет (речь идёт об особом статусе Донбасса, амнистии, выборах до передачи контроля над границей).

О членстве Украины в НАТО, по словам Путина, говорили вскользь. Из чего можно сделать вывод, что особых противоречий тема не вызвала, а значит Байден повторил уже публично сказанный тезис, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО.

Пресс-конференция Байдена.

Были разночтения в украинских СМИ, что он сказал по Украине. Мы специально послушали англоязычный вариант. Корректный перевод примерно по смыслу такой: "Мы согласились, что нужно усилить дипломатию по вопросу Минских соглашений".

Фраза про "он не противоречил мне", которую многие в Украине по ошибке отнесли к теме Минских соглашений, касалась на самом деле ситуации в Беларуси.

Если подытожить заявления Байдена и Путина, то ситуация возвращается к теме "нужно выполнять Минские соглашения, но Украина этого не хочет". И пока не очень понятно готовы ли американцы прикладывать серьезные усилия, чтоб позиция Киева изменилась. Хотя бы на уровне 2015-2016 годов. Увидим по дальнейшим действиям. А особенно - по итогам визита Зеленского в США.

Еще Байден упомянул ключевой для американцев момент – по Китаю.

"Я сказал, что у вас 1000 километров границы с Китаем, который усиливается экономически и в военном отношении. И поэтому не думаю, что России нужна холодная война с нами", - сказал Байден.

Китай - проблема номер 1 для США. И Вашингтон зондировал позицию России.

К слову, Путин на пресс-конференции ничего не говорил о Китае.

В целом пресс-конференция Байдена была предельно неконкретной.

Все ответы он делал по одному шаблону из двух частей:

1. Мы думаем, что мы сможем наладить отношения с Россией, у нас был откровенный разговор, наша политика не против России, мы будем в контакте.

2. Мы не отступим от наших ценностей и будем продолжать говорить России, что мы против нарушения прав человека и что если Москва продолжит свою деструктивную политику, то будут последствия.

То есть, о чем то большом не договорились. Но в целом перспективы есть.

Но даже такой скромный результат вызвал крайнее раздражение у тех, кто ожидал, что "Байден порвет Путина". Это было даже видно по пресс-конференции, где вопросы журналистов сводились к тому "как мы накажем Путина?". И на эти вопросы Байден уходил от ответа.

Так что, может быть, что после этих переговоров будет "эффект Трампа" - под гнетом обвинений в зраде Байдену придется показательно "наказать" хоть как-то Россию, что снова отбросит диалог. Хотя Байден не Трамп – против него зраду разогнать так просто не будет.

И в конце еще один момент.

Байден в самом начале сделал упор на то, что США – это хранитель демократических ценностей. И именно их она ставит в основу своей внешней политике. И ценности всегда будут для США на первом месте. А потому Вашингтон будет говорить России о Навальном, свободе слова и правах человека.

И к этой мысли Байден возвращался постоянно, рассказывая, что теперь американская политика будет основана на ценностях, благодаря чему Америка "возвращает себе моральное лидерство".

Это прекрасно. Только сразу вопрос – а закрытие оппозиционных телеканалов и внесудебные расправы через санкции СНБО в Украине – не нарушают американские ценности? Вообще, все, что происходит в Украине, а точнее – молчание по этому поводу американцев, это практическое опровержение всех слов Байдена про "ценности". Украина – "страна-опровержение Байдена".

Но об Украине, кстати, Байдена на пресс-конференции вообще никто не спросил.

Видимо, не очень интересно как у нас тут с "ценностями" дела обстоят".