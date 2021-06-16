Во Франции с воскресенья, 20 июня, будет отменен комендантский час. До этого в рамках предыдущих этапов смягчения карантина временные границы комендантского часа постоянно сужали.

Об этом сообщает BFMTV ссылаясь на премьер-министра Франции Жана Кастекса. BFMTV

"Жан Кастекс объявляет об окончании комендантского часа с этого воскресенья", - говорится в сообщении.

Начало "антикоронавирусного" комендантского часа по всей стране установлено с 16 января 2021 года. Ужесточение эпидемиологических мер было связано с выявлением на территории страны британской мутации коронавируса, а также с пока малоизвестным южноафриканским вариантом Covid-19

В конце апреля Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час планировалось полностью отменить 30 июня.

Напомним, новый этап послабления карантинных ограничений начался во Франции 9 июня, когда комендантский час сдвинули с 21:00 на 23:00,а также свою работу начали фитнес-центры и парки аттракционов. При этом страна снова открыла въезд для туристов, но при соблюдении определенных условий. Ношение масок в общественных местах и социальная дистанция остаются обязательными.

Также Украину во Франции отнесли к "оранжевой" зоне эпидемической опасности. Выезд из этих стран во Францию возможен в случае вакцинации от коронавируса, а также отрицательного теста на коронавирус методом ПЦР, сделанного за 72 часа до поездки, или отрицательного теста на антиген - за 48 часов. В случае уважительной причины возможен въезд и без вакцинации от коронавируса при наличии отрицательных тестов на коронавирус.