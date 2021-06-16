Бывший украинский судья Николай Чаус, которого, по словам его супруги, похитили в Молдове, записал новое видеообращение, которое посвящено уголовному делу, которое ведет против него НАБУ. Чаус называет его сфальсифицированным главой НАБУ Артемом Сытником из-за конфликта интересов.

Видео, которое называется "Привет Артем" (отсылка, вероятно, к главе НАБУ - Ред.) , было опубликовано в Telegram-канале "ChausUA Николай Чаус" в среду, 16 июня.

В начале видеообращения Чаус рассказывает, что он жив и находится в добром здравии. После этого судья обращается к своей супруге Светлане и заверяет ее, что все планы, о которых они говорили весной остаются без изменений.

"Сдаете экзамены и академия ждет своих студентов", - говорит Чаус.

После этого он комментирует украинских адвокатов, которые комментируют события вокруг его уголовного производства. Говорит, что они не имеют к нему отношения и только один адвокат согласился защищать интересы Чауса и его семьи в Украине. Но фамилию его не назвал.

Чаус также объяснил, почему обращается к подписчиками на русском языке - потому что многие подписчики проживают на территории РФ и Молдовы. После этого судья переходит на украинский язык и начинает рассказывать об уголовном производстве.

"Ни я, не моя семья не имеет каких-либо огородов на территории Киева и за его пределами, и какими-бы волшебниками детективы НАБУ не были, они не смогут на несуществующем огороды выкопать что-либо, что имело бы ко мне отношение", - говорит Чаус,намекая на историю с банками на городе.

После этого он уточняет, что его не за что прощать и ничего такого, что попадало бы под действие статей УК Украины он не сделал, а прощать стоит, по словам Чауса всех тех, в отношении кого он может дать показания о событиях, начиная с 2015 года.

"Касательно уголовного производства в отношении меня, которое находится в НАБУ. Хочу сказать, что его следует анализировать начиная с 2008 года. В 2008 году между мной и Артемом Сытником и Александром Полищуком, которые в то время сидели в одном кабинете прокуратуры, произошел конфликт.

Затем Сытника вывезли в лес под Киевом, наставили синяков, забрали автомобиль и требовали возвращение денежных средств. Об этих событиях знают работники прокуратуры Киевской области которые работали там... И когда в 2016 году Сытник, будучи директором НАБУ и учтя политичные реалии начал уголовное преследование меня и моей семьи стало понятно, что его друзья перевернули с ног на голову все обстоятельства и сделали меня во всем виновным", - рассказывает Чаус.

Далее он говорит, что учитывая последние комментарии Сытника о возвращении Чауса в Украину, он обговаривал это со своими адвокатами и что никакой объективности при расследовании его уголовного производства ждать не стоит, ведь у Сытника с ним есть конфликт интересов.

В конце видео Чаус благодарит за материалы и документы, которые ему присылают участники Telegram-канал. Судья анонсирует их обнародование на канале для возможного расследования журналистами и правоохранителями.

"Надеюсь следующее интервью будет дано в Украине журналистам и всем заинтересованным лицам", - последние слова Чауса в видео.

Напомним, НАБУ подозревает Николя Чауса в получении взятки, с 2016 года он находился в Молдове. Согласно информации экс-нардепа Александра Онищенко, сбежать из Украины ему помогли люди из близкого окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

3 апреля 2021 года стало известно о похищении Чауса, по словам его супруги, бывшего судью похитили, когда он отвозил ребенка на тренировку.

17 мая Николай Чаус записал видеообращение. Также он дал интервью в котором рассказал о подготовке к "глобальному привету" недругам.