Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что со вторника, 16 июня, вся территория Украины находится в обновленной "зеленой зоне".

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В частности, данное решение приняло правительство на сегодняшнем заседании. В соответствии с ним, проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных) в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими. Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

В то же время, если все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на Covid-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации, маски не нужны.

"Мы на правильном пути для постепенного восстановления сферы и вывода ее из кризиса. Не обращайте внимания. Покупайте билеты на концерты, мастер-классы, спектакли и в кинотеатры. Отрасль нуждается в этом, а мы с вами нуждаемся эмоций и культурного наполнения", - добавил министр.

Скриншот: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Ранее "Страна" сообщала, что карантин в Украине продлили до конца лета. Однако, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, карантинные ограничения снова будут ослаблены.

Также напомним, в Киеве заявили о вхождении Украины в зеленую зону по коронавирусным критериям Евросоюза. Согласно данным, страна достигла самых низких значений заболеваемости за последний год.