Накануне встречи президентов США и РФ, Джо Байден очень долго не мог выйти из лимузина. В итоге швейцарскому лидеру Ги Пармелену пришлось целую минуту переминаться на ногах у машины Байдена.

Отметим, что коллега Байдена по сегодняшнему саммиту - Владимир Путин - вышел из своего автомобиля за считанные секунды.

Напомним, сегодня, 16 июня, в Женеве проходит саммит Владимира Путина и Джо Байдена - главное мировое политическое событие.

За встречей государственных лидеров следит "Страна". Переговоры продлятся около 5 часов. Спектр вопросов широкий, среди тем: Украина, Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Афганистан, стратегическая стабильность, пандемия, киберпреступность, климат, Арктика.

Как мы писали ранее, первым к вилле Ла Гранж в Женеве приехал президент России Владимир Путин, затем прибыл его американский коллега Джо Байден. После совместной фотографии, лидеры пожали руки и ушли за закрытые двери, где начались переговоры в узком составе, с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Также "Страна" ответила на пять главных вопросов о встрече лидеров.