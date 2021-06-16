Кабмин утвердил новые дорожные знаки, обозначающие опасность, связанную с минами и взрывчатыми веществами.

Соответствующее решение было принято в ходе сегодняшнего заседания правительства.

В частности, размер такого информационного щита должен составлять 70 на 140 сантиметров. Оформление следующее - на белом фоне в центре красный квадрат с черепом и скрещенными костями и предупреждением "Внимание! Мины" или "Осторожно! Мины!".

Также на щите должно быть предупреждение "Не покидайте дорогу! Территория вдоль дороги заминирована!" А также информация, куда нужно сообщать в случае опасности - по номеру 101.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин в ходе заседания 16 июня также определился со своим новым представителем в Раде. В частности, им был назначен руководитель секретариата депутатской фракции партии "Слуги народа" Тараса Мельничука.

Также напомним, что Кабмин утвердил специальный план по вступлению Украины в НАТО. План достаточно обширный, к распоряжению Кабмина прилагается 10 дополнений с конкретными мероприятиями, которые планируется провести.