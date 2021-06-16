В так называемой "ДНР" заявляют о готовности предоставить доступ к месту крушения пассажирского лайнера рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом заявил "глава ДНР" Денис Пушилин, сообщает "РИА Новости".

"Мы продолжаем быть максимально открыты и готовы предоставить информацию, готовы предоставить доступ к месту трагедии. Мы заинтересованы, чтобы расследование проводилось с допуском и максимально объективно", - сказал Пушилин.

Напомним, трагедия произошла 17 июля 2014 года, тогда в небе над Донбассом был сбит самолет, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек из десяти стран. В июне 2019 года Совместная следственная группа предъявила обвинения четырем лицам: Стрелкову, Хмурому, Пулатову и Харченко.

Также мы писали о том, что в июне 2021 года в Нидерландах Окружной суд Гааги приступил к рассмотрению по сути дела о сбитом пассажирском лайнере рейса MH17.

Впрочем, по данным судьи Окружного суда Гааги, в этом году приговоры по делу о крушении малайзийского Boieng рейса МН17 в небе над Донбассом вынесены не будут. На этот год еще запланировано несколько блоков слушаний, в общем они продлятся до 2022 года.