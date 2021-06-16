Если западные державы прекратят поддерживать Украину в конфликте с "ДНР" и "ЛНР", то ей придется создать "самую мощную армию в Европе" и "решать проблему самостоятельно".

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, текст которого опубликован на сайте главы государства.

"Сегодня империи одни, а завтра - другие. Есть исторические примеры. Многие бывшие империй сейчас являются небольшими государствами, демократическими государствами. Поэтому все должны понимать, что на нашем месте может быть другая страна. И если Украина самостоятельно будет решать эту глобальную проблему, у нас не будет другого пути, как превратиться в очень прочную, самую мощную с точки зрения техники и войск армию в Европе. И на это мы просто потратим все, что у нас есть: много человеческого потенциала, много талантливых людей. Вместо того чтобы становиться учеными, технологически развивать свою страну, люди будут думать о том, как защищать семью, дом. Ничего хорошего в войне нет", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины, сейчас украинцы гибнут на Донбассе за принципы, которые отстаивают НАТО и Евросоюз. Зеленский не исключает, что в случае невмешательства запада возможно возникновение новых конфликтов - уже вблизи их границ.

"Это война в Европе, но умирают украинцы. И это несправедливо. Я говорю это не к тому, чтобы умирали другие люди, из европейских стран или из США. Но мы должны об этом открыто говорить: гибнут украинцы, разные люди, разных национальностей - граждане Украины. Они гибнут за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры как НАТО, так и Европейского Союза", - добавил Зеленский.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский заявил о неизбежности своей встречи с Путиным.

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