Кабинет министров провел собеседование с претендентом на кресло губернатора Сумской области - Дмитрием Живицким.

Об этом стало известно во время заседания Кабмина в среду, 16 июня.

Как известно, до недавнего времени Живицкий занимал пост заместителя министра инфраструктуры, а сейчас является внештатным советником главы Мининфраструктуры Кубракова. В министерстве Живицкий занимался в том числе "Большой стройкой".

При этом Сумская область для него - не чужая. Сам он родом из Сум и одно время работал руководителем аппарата Сумской ОГА.

Кроме того, Живицкий был ФОПом, работал замдиректора "Сумынефтепродукта", в 2014 году баллотировался в Верховную Раду от "Силы людей", но безуспешно.

О том, что сегодня на заседании принял Кабмин можно прочитать подробнее в нашем материале.

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин согласовал увольнение губернатора Кировоградской области Андрея Назаренко. Решение об увольнении Кировоградского губернатора принималось по согласованию сторон.

Также сообщалось, что "советник" президента Украины за $3,5 млн продавал должность губернатора Кировоградской ОГА.