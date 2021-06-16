В Украине правительство создаст электронный Реестр квалификаций. Данное решение было принято в ходе пленарного заседания Кабмина в среду, 16 июня.

В частности, в Реестре будет вестись учет всех сертификатов, присвоенных и подтверждённых профессиональных квалификаций, а также экспертов по аккредитации квалификационных центров.

Другими словами, сделать карьеру с "липовым" дипломом или сертификатом теперь станет сложнее - документы можно будет оперативно проверить.

Целью Реестра квалификаций является удовлетворение потребностей юридических и физических лиц, работодателей, органов власти в оперативном получении сведений о квалификации, способы приобретения и присвоения квалификации.

Основными задачами Реестра является:

обеспечение доступности информации о квалификации;

информирование физических и юридических лиц о выданных документах о профессиональной квалификации;

проведения мониторинга развития Национальной системы квалификаций;

обобщение информации о квалификации, в том числе по уровням Национальной рамки квалификаций, наименование профессий, информации о квалификационных центры, экспертов по аккредитации квалификационных центров и тому подобное.

Администрировать реестр будет Национальное агентство квалификаций. На создание и работу реестра планируется привлечь средства из госбюджета, а также гранты и международную донорскую помощь. Какая именно сумма может понадобиться, в пояснительной записке к документу не указано.

Ранее "Страна" сообщала, что еще принял Кабмин на заседании 16 июня. Правительство традиционно начало обсуждение с карантинной темы. Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что вся Украина сейчас - в зеленой зоне, но расслабляться не следует.

Также напомним, что Кабмин утвердил специальный план по вступлению Украины в НАТО. План достаточно обширный, к распоряжению Кабмина прилагается 10 дополнений с конкретными мероприятиями, которые планируется провести.