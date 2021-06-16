Десять народных депутатов от “Голоса”, заявивших о планах создать в Раде отдельное объединение “Справедливость”, не подали заявления о выходе из фракции, а члены партии среди них - из политсилы.

Об этом “Стране” сообщил источник в руководстве “Голоса”.

“Никто не подал заявление о выходе из партии или фракции. И не подадут, потому что боятся потерять мандат. Мы все пообещали в письменном виде, что если выходим или исключают из партии и фракции, то добровольно отказываемся от мандата”, - рассказал собеседник.

Согласно закону о регламенте, народный депутат может состоять только в одной депутатской фракции или группе. Оставаясь в составе фракции “Голоса”, депутаты, не согласные с линией руководства своего парламентского объединения и партии, не могут создавать депутатские группы. Более того, не соблюдено условие регламента по численности группы в этом созыве: необходимо иметь не менее 17 народных депутатов.

Как сообщала “Страна”, на пленарном заседании в среду, 16 июня, десять депутатов из 20-ти состоящих во фракции “Голоса” выразили недоверие председателю фракции Ярославу Железняку и заявили о создании отдельного объединения “Справедливость”.

Свое решение они аргументировали голосованием руководства фракции и партии за включение в повестку дня законопроектов №5554 и 5554-1 о переносе обязательного дублирования теле- и кинопродукции на украинский язык в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, в укор Железняку поставили непроведение заседаний фракции уже более трех месяцев.

В заявлении пресс-службы “Голоса” сказано, что политический совет партии планирует в среду, 16 июня, дать оценку заявлению части депутатской фракции “Голоса” о создании отдельного объединения.

Напомним, в начале июня Сергей Притула объявил, что покидает партию "Голос", в списке которой он под номером 30 баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году и от которой он шел на выборы мэра Киева на 2020 в знак протеста против политики руководства.

Как писала "Страна", шоумен с единомышленниками хотели добиться замены Рудык, которую обвинили в "узурпации власти".

После заявления Притулы в парламентской партии "Голос" объявили о готовности покинуть ряды. Действительно ли бунтовщики хотят выйти из партии, или это обманный маневр, чтобы перехватить контроль над парламентской фракцией, разбиралась "Страна".