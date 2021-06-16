Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде руководителя секретариата депутатской фракции партии "Слуги народа" Тараса Мельничука.

Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это важная коммуникационная позиция. На нее предлагается определить Мельничука Тараса Петровича, руководителя секретариата фракции "Политическая партия Слуга народа "в Верховной Раде", - сказал он.

Мельничук в 2015-2017 годах был помощником лидера фракции "Самопомощь" в Верховной Раде Олега Березюка, а затем - советником министра Кабинета министра Александра Саенко.

С 2019 года он работает руководителем секретариата фракции "Слуга народа" .

Напомним, в апреле народный депутат из фракции "Слуга народа" Василий Мокан подал в отставку с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде по собственному желанию. Он занимал эту должность 13,5 месяцев

Ранее мы писали о том, что Кабмин во время заседания в среду, 9 июня, принял решение о раде кадровых изменений. Правительство назначило временно исполняющей обязанности государственного секретаря Министерства экономики Украины Галабудську Татьяну Николаевну, ранее она занимала должность начальника отдела обеспечения внутреннего контроля ведомства.