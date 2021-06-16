Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в Швейцарии. Они сразу же пожали руку друг другу.

За встречей государственных лидеров "Страна" следит в обновляемом материале.

Первым к вилле Ла Гранж в Женеве приехал президент России Владимир Путин, затем прибыл его американский коллега Джо Байден. Президенты сделали совместную фотографию, пожали руки. Первым руку протянул Байден. Президент РФ поблагодарил американского коллегу за инициативу саммита, тот ответил, что встреча лицом к лицу полезна.

После этого лидеры ушли за закрытые двери, начались переговоры в узком составе, с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, встреча продлится около 4-5 часов, с перерывами. При этом в ходе переговоров будет происходить смена форматов: переговоры запланированы из трех частей - беседа в узком составе, в расширенном, перерыв и продолжение переговоров. После окончания саммита президенты проведут раздельные пресс-конференции.

Также сообщалось, что конгрессмены-демократы обратились к Байдену перед встречей с Путиным и призвали к сотрудничеству с Россией.

"Страна" ведет хронику событий встречи политиков в Женеве в обновляемом материале.