На следующей неделе откроется граница между так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Такое заявление сделал "глава ДНР" Денис Пушилин, передает "Интерфакс".

"Вопрос уже решен. На следующей неделе мы сможем открыть границу с ЛНР", - заявил он журналистам в среду.

Граница между "ДНР" и "ЛНР" находится на замке более года после того, как ее закрыли весной 2020 года из-за опасности распространения коронавируса

Напомним, также с весны 2020 года остаются закрытыми пункты пропуска между Украиной и оккупированными территориями Донбасса. Причина этого - карантинные ограничения. "Страна" рассказывали, что многие жители "ЛНР" и "ДНР" вынужденные добираться к своим родственникам на подконтрольную Украине часть Донбасса через Россию, тратя очень много времени и денег. Также мы разбирались стоит ли ждать в ближайшее время открытия контрольно-пропускных пунктов на Донбассе.

Ранее "Страна" писала о том, что в школах "ДНР" выпускники впервые сдают российский единый госэкзамен, чтобы поступить в вузы РФ.

Также мы сообщали, что "ДНР" перестала выпускать со своей территории без паспортов детей 14-16 лет.