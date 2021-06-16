Сегодня, 16 июня, в ходе очередного заседания Кабмин принял Порядок проведения проверки соответствия покупателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям закона. Проверку будут проводить нотариусы.

В частности, документ является еще одним подзаконным актом в пакете законодательства к открытию рынка земли с 1 июля.

Во время заседания премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что до запуска рынка земли осталось две недели.

"Землю смогут покупать только украинцы как физические лица и в размере не более 100 гектаров. Все оплаты только в безналичной форме. Будет проводиться финансовый мониторинг. Кроме того, сегодня по представлению Министерства юстиции правительство утвердит четкий порядок проверки в отношении покупателя земли", - говорит премьер.

По данным, указанным в принятом документе, такая проверка будет включать:

установление личности покупателя земельного участка сельскохозяйственного назначения;

установление конечного бенефициарного владельца юридического лица;

проверку применения специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);

проверку отнесения покупателя в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности;

определение общей площади земельных участков сельскохозяйственного назначения в собственности покупателя.

По итогам такой проверки нотариус должен будет составить протокол с резюме - отвечает ли претендент на землю "проходным" критериям. Проверять эту информацию будет госорган, осуществляющий контроль за оборотом земель, а, в случае нарушения несоответствий, будут готовится судебные иски по конфискации земли.

Напомним, что Верховная рада одобрила закон о рынке земли с июля 2021 года. "Страна" разбиралась, как будет работать новый земельный закон.

Также мы писали, что 28 апреля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и вносит изменения в Земельный кодекс Украины.